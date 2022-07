Das mehrfach preisgekrönte Programm „Monsieur macht Kunst!“ ist ein Highlight und wie eine Reise in eine andere Zeit. Mit dem Clown Monsieur ist man wieder am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts.

Kunst & Kultur Erndtebrück: Monsieur macht Kunst! Humor in Schwarz-Weiß

Erndtebrück/Hilchenbach. Das nächste Theaterstück im Kinder-Kultur-Sommer des Gebrüder-Busch-Kreises steht an. Warum der Nachmittag aber auch etwas für Erwachsene ist.

Nach der gelungenen Premiere des Kinder-Kultur-Sommers auf der Gerichtswiese an der Wilhelmsburg in Hilchenbach mit dem Puppentheaterstück „3 kleine Schweinchen“ dürfen sich kleine und große Besucher etwa aus Erndtebrück nun für Samstag, 6. August, auf das Programm „Monsieur macht Kunst! – Humor in schwarz-weiß“ freuen.

Mehrfach preisgekrönt

Das mehrfach preisgekrönte Programm ist ein absolutes Highlight und wie eine Reise in eine andere Zeit. Mit dem Clown Monsieur ist man wieder am Anfang des 20. Jahrhunderts angelangt. Am Miniaturflügel begleitet ihn die Pianistin Nora Born musikalisch und macht das Stummfilm-Feeling perfekt. Monsieur ist grimmig, tanzt auf dem Seil, jongliert und manipuliert allerlei Dinge und ganz besonders das Publikum. Und zwar ganz ohne Worte, bildgewaltig, beeindruckend und wirklich urkomisch!

Lesen Sie auch: Shakespeare in Erndtebrück: Moderne Version ohne Tiefgang

Beginn auf der Gerichtswiese an der Wilhelmsburg ist um 15.30 Uhr. Wichtig zu wissen: Das Stück ist keine reine Kindervorstellung, sondern fürs Familienpublikum mit Kindern ab 4 Jahren geeignet. Sitzgelegenheiten stehen zur Verfügung, Getränke können erworben werden.

Um eine Hutspende wird gebeten

Die Veranstaltung wird durch das Kultursekretariat Gütersloh gefördert. Der Eintritt zum Theaterstück ist frei, um eine Hutspende wird jedoch gebeten. Der Busch-Kreis in Hilchenbach arbeitet eng mit der Kulturinitiative Erndtebrück zusammen.

Lesen Sie auch: Gebrüder-Busch-Kreis: Das ist das weitere Programm

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein