Erndtebrück: „Nacht der Nächte“ feiert Comeback

Erndtebrück. Neuer Name, neuer Veranstaltungsort – aber altbewährtes Konzept: Das erwartet die Besucher beim „Mai-Baum-Rock“.

Nach dem Osterfeuer ist vor dem Maibaum-Aufstellen. Auch diese Tradition darf wie auch die Erndtebrücker Nacht der Nächte im Wittgensteiner Veranstaltungskalender nicht fehlen. Zuletzt fand die beliebte Musikveranstaltung vor Corona statt – 2019 rockten heimische Bands die Bühne. Damals fand die 19. Nacht der Nächte statt – und wurde bestens besucht. „Die Erndtebrücker kommen bei Wind und Wetter hierher. Letztes Jahr waren es minus vier Grad und wir hatten trotzdem viele Besucher“, sagte Mitveranstalter Henning Schorge von der Edermühle damals gegenüber dieser Zeitung.

Nun – nach fünf Jahren Pause – wird die Veranstaltung wieder zum Leben erweckt. Am 30. April heißt es wieder „Nacht der Nächte 2.0“ in Erndtebrück. Bei Kühlem Bier, Maibowle und freiem Eintritt heißt der Erndtebrücker Schützenverein vor und in der Schützenhalle alle Musikfans und Gäste herzlich Willkommen! Das teilt der Schützenverein unter anderem auf seiner Homepage aber auch via Pressemitteilung mit. Einlass für die „Nacht der Nächte 2.0“ – oder auch „Mai-Baum-Rock“ genannt – ab 18 Uhr.

Fand die Veranstaltung sonst in der Ortsmitte statt – so wurde mit der Schützenhalle im Weihergründchen ein neuer Ort gefunden. „So sind wir auch flexibler, was das Wetter betrifft“, sagt Jürgen Hellwig, Vorsitzender der Erndtebrücker Schützen. Schon länger habe er mit der Schützenhalle geliebäugelt. „Die Stimmung im Verein ist super – alle sind froh, dass die allzeit beliebte und mit Kult-Faktor ausgestattete Veranstaltung in die nächste Runde geht.“

Grandmamas Backside rocken die Bühne

Und auch in diesem Jahr heißt es: Die Bühne gehört den heimischen Musikern. In diesem Jahr wir die Erndtebrücker Band Grandmamas Backside „die Halle zum Beben bringen“, teilt der Schützenverein mit. Seit über 30 Jahren gibt es die Band bereits – um die 15 Musikerwechsel liegen hinter ihnen. Von Beginn an mit dabei ist Schlagzeuger Thomas Göbel – genau wie Sänger Jörg Hoffmann und Keyboarder Oliver Wahl. Gemeinsam mit Bassist Kai Knebel und Gitarrist Timm Althaus bilden sie die Band, die ihre Zuhörer mit Covermusik – angefangen von den 80er Jahren bis zu den aktuellen Hits – begeistert.

Lesen Sie auch: Berghäuser „Tanz in den Mai“ mit Überraschung für die ersten 50 Gäste

„Dabei vermittelt die Gruppe mit ihrer frischen und natürlichen Ausstrahlung Spaß an der Musik, die jeder sofort sieht und vor allem auch hört. Die Grandmamas versprechen ein musikalisch abwechslungsreiches Programm auf hohem Niveau – Billy Idol, Marius Müller Westernhagen, CCR, Udo Lindenberg, David Bowie und viele weitere Rock-Größen werden auf jeder Veranstaltung gekonnt interpretiert“, heißt es in dere Pressemitteilung. Doch auch die sanften Töne gehören fest zum Repertoire der Band.

Lesen Sie auch: Wisenthütte als Musterbeispiel für nachhaltigen Tourismus

Aber nicht nur die Musiker von Grandmamas Backside werden an diesem Abend ihre Musik zum Besten geben – auch DJ Philip Torero, der Kult-DJ aus dem Sauerland, ist vor Ort. Er hat bereits auf vielen Veranstaltungen im Erndtebrücker Raum aufgelegt. „Wir freuen uns schon jetzt auf die Veranstaltung und hoffen, dass viele Menschen zum Mai-Baum-Rock kommen werden“, sagt Hellwig. „Die Nacht der Nächte ist mittlerweile eine schöne Tradition.“ So auch das Maibaum-Aufstellen, welches ebenfalls in diesem Jahr wieder in Erndtebrück stattfinden wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein