Erndtebrück: Neuer Fahrplan für den Bürgerbus

Erndtebrück. Der Bürgerbusverein Erndtebrück kündigt für das Jahr 2023 einen veränderten Fahrplan an. Hier finden Sie alle Infos zu den Änderungen.

Wie schon letzten Oktober angekündigt: der neue Fahrplan des Bürgerbusvereins Erndtebrück kommt. Nach ausführlichen Analysen und Genehmigung durch die zuständigen Gremien wird ein neuer optimierter Fahrplan nun zum 1. Februar in Kraft gesetzt.

„Zusammen mit der im Oktober 2022 stattgefundenen Fahrpreiserhöhung sehen wir nun mit beiden Maßnahmen die Wirtschaftlichkeit des Bürgerbusses auf Dauer gesichert. Ursprünglich war der 1. Januar als Starttermin geplant. Es liegt aber derzeit noch keine Genehmigung durch die verantwortlichen Behörden vor. Um den Fahrgästen Gelegenheit zu geben, sich mit den Neuerungen des Plans vertraut zu machen, wird der neue Fahrplanflyer jetzt schon ausgelegt und verteilt. Dort ist der 1. Januar als Aktivierungstermin aufgedruckt. Der Bürgerbusverein hatte auf ein schnelleres Genehmigungsverfahren gehofft und die Pläne in Auftrag gegeben“, so der Verein.

Die Änderungen umfassen im Wesentlichen die folgenden Punkte:

1. Womelsdorf, Birkelbach und Röspe werden weiterhin 5-mal angefahren - ab Birkelbach-Bahnhof weiter als Bedarfsfahrt. Das heißt, wenn jemand nach Röspe gebracht werden will oder aus Röspe abgeholt werden will, wird die Fahrt dorthin durchgeführt. Ansonsten fährt der Bus nur bis Birkelbach-Bahnhof. Die Fahrgäste müssen sich allerdings an andere Abfahrtszeiten vom REWE aus gewöhnen. Dies trifft auf alle anderen Fahrten durch die Gemeinde zu. Es bleibt dabei, dass der Bus von Montag bis Freitag vormittags fährt, dienstags und donnerstags am Nachmittag (außer an Feiertagen).

2. Die Haltestelle „HAUPTMÜHLE“ wird in die Route ORTSTEILE integriert.

3. Die Fahrstrecken ORTSTEILE und WABRICH / KÖPFCHEN werden mit Ausnahme der Fahrt um 11.40 Uhr als eigenständige Routen ausgewiesen.

4. Die Fahrtstrecken ins EDERFELD, zum HACHENBERG und zum FRIEDHOF STEINSEIFEN bleiben bis auf die Abfahrzeiten unverändert.

„Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der eine oder andere Gast feststellen, dass der „alte“ Fahrplan für ihn besser in seine Tagesplanung gepasst hat. Der Verein und die ehrenamtlichen Fahrer hoffen, dass das neue Konzept von den Fahrgästen gut angenommen wird und dass sich alle Beteiligten - Gäste und Fahrer - schnell an die neuen Gegebenheiten gewöhnen und bitten um Verständnis für anfänglich auftretende Probleme bei der Umstellung. Der neue Plan und damit verbundene Grafiken können auf der Internet-Seite www.buergerbus-erndtebrueck.de eingesehen und auf Mobiltelefon oder PC heruntergeladen werden. Der neue Fahrplan-Flyer ist im Bus erhältlich und wird im Dorf ausgelegt (Arztpraxen, Sparkasse, Geschäfte). Jeder Fahrgast erhält ein Exemplar, um sich mit den Neuerungen im Voraus vertraut zu machen“, so der Verein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein