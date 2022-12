Erndtebrück: Neuer Fußweg soll für mehr Sicherheit sorgen

Womelsdorf. Fünf Jahre nach dem tragischen Unglück auf dem Gehweg zwischen Birkelbach und Womelsdorf wird die Strecke erneuert. So sehen die Pläne aus.

Ein tragisches Unglück, so wie es vor fast fünf Jahren an der L 720 zwischen Birkelbach und Womelsdorf geschah, darf nicht mehr passieren. Um die Stelle zukünftig für Fußgänger deutlich sicherer zu gestalten, setzten sich Erndtebrücks Politiker für einen Gehweg als Verbindung zwischen den Dörfern ein. Zwischenzeitlich waren die Gespräche zwischen den Anliegern und dem planenden Landesbetrieb Straßen NRW zum Erliegen gekommen und die Umsetzung des Gehweges rückte zunächst in weite Ferne. Schlussendlich hat es aber doch noch geklappt – und der Gehweg ist aktuell bereits in der Umsetzung.

„Der neue Gehweg zwischen Birkelbach und Womelsdorf kommt – die Bauarbeiten an der L 720 zwischen dem Abzweig Am Sportplatz in Birkelbach bis zur Einmündung der K 49 in Womelsdorf sind in den vergangenen Wochen fortgeschritten“, teilt die Gemeindeverwaltung jetzt mit. Es entsteht dort nun ein 1,80 Meter breiter Gehweg, der von Straßen NRW gebaut wird. Der führt hinter der L 720, zwischen Straße und Sportplatz mit sicherem Abstand zur Fahrbahn von Womelsdorf nach Birkelbach – beziehungsweise zurück.

Große Sorge nach Unfall

Seit dem tödlichen Unfall Ende 2017 an dieser Stelle wurden immer wieder die Rufe laut, dass dort etwas passieren müsse. Damals war ein 22-Jähriger an der Stelle in der Nacht zu Fuß unterwegs – er wurde von einem Auto erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. „Viele Erndtebrückerinnen und Erndtebrücker haben darauf gewartet, da es hier in der Vergangenheit zu gefährlichen Situationen und Unfällen zwischen Fußgänger und Autofahrern gekommen ist“, so die Gemeindeverwaltung dazu. „Daher freue ich mich, dass das Bauvorhaben umgesetzt wird und der Gehweg den Besuchern, Sportlern und Vereinsmitgliedern, die die Mehrzweckhalle Birkelbach besuchen, schon bald mehr Sicherheit für den Fußweg bietet“, betont Bürgermeister Henning Gronau.

Weg ist „dringend wichtig“

Groß ist auch die Freude und Erleichterung bei Birkelbachs Ortsvorsteher Fritz Hoffmann über die bisherigen Bauarbeiten und den Baufortschritt: „Die Mehrzweckhalle hat wöchentlich viele Besucher und aktive Sportler, auch aus dem Ortsteil Womelsdorf beim Turnen, beim Leichtathletik- und Fußballtraining sowie bei Veranstaltungen. Der Fußweg über die Landstraße Birkelbach-Womelsdorf birgt immer wieder wegen des vielen Autoverkehrs und der Kurve große Gefahren. Deswegen ist es dringend wichtig und gut, dass dieser Weg an der Böschungskurve hier für Fußgänger gebaut wird und der fußläufige Weg nach Womelsdorf sicher wird.“

Planänderung

Seit den Forderungen nach dem Gehweg gehörte Hoffmann zu denjenigen, die sich besonders dafür einsetzten. Er führte Gespräche mit Anliegern, um den Bau des Weges mit Straßen NRW zu ermöglichen. Dies hatte zunächst jedoch nicht gefruchtet – Anfang 2020 sah es wegen verschiedener Einwände und Bedenken einiger Anwohner noch so aus, als würde der Gehweg verhindert werden. Doch dann kam die Wende und Straßen NRW verkündete im Oktober 2022 den kurz bevorstehenden Bau des hart umkämpften Gehweges.

Die Bauarbeiten für den neuen Gehweg an der L 720 wurden nun zunächst wegen der Winterpause unterbrochen und werden im Frühjahr zu Ende geführt, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

