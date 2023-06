Erndtebrück: Neues RTL-Format startet im Juli

Erndtebrück. „Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge“ von RTL: Der DRK-Ortsverein Erndtebrück war dabei. Die Sendung wird bald ausgestrahlt.

Ein hellgrauer Bauwagen, Absperrungen und Flutlichter – wer auf dem Bild zum neuen RTL-Format „Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge“ auf der Homepage des Senders genauer hinschaut, wird vielleicht erkennen, dass es sich dabei um einen Drehort in Wittgenstein, besser gesagt in Erndtebrück, handelt. Und auch der DRK-Ortsverein Erndtebrück berichtet auf seiner Facebookseite von einem Sanitätsdienst bei Dreharbeiten in der ehemaligen Kuhlmann-Siedlung. Wer sich selbst ein Bild von der Lage machen will, sollte am Dienstag, 25. Juli, den TV einschalten. Ab dann wird zu sehen sein, wie bei „Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge“ geschuftet wurde. Das berichtet der Sender auf seiner Homepage.

Bereits Ende April wurde bekannt, dass Peter Klein und Yvonne Woelke gemeinsam für ein neues RTL-Format vor der Kamera stehen. Dabei handelt es sich bei „Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge“ um eine Wettkampf-Show, bei der sie als Hobbyhandwerker gegen drei andere Teams antreten. Wie RTL nun auf seiner Homepage mitteilte, müssen die Teams „aus einem Sechs-Zimmer-Rohbau die perfekte Traumwohnung machen – und im besten Fall 50.000 Euro mit nach Hause nehmen“. Insgesamt sechs Wochen hatten die Paare Zeit, „um ihr Können unter Beweis zu stellen und vier identische Wohneinheiten in hochwertige Wohlfühloasen zu verwandeln“. 24 Stunden lang waren die Teams gemeinsam auf der Baustelle unterwegs, schliefen dort sogar. Ob es sich dabei um eine Baustelle in der ehemaligen Kuhlmann-Siedlung handelt? Ja! Das hat RTL nun bestätigt.

DRK-Ortsvereine unterstützen

Und auch der DRK Ortsverein Erndtebrück teilte nun auf seiner Facebookseite mit, dass sie Teil der RTL-Sendung waren. „Als unser Telefon im Januar klingelte und die Anfrage für einen Sanitätsdienst fürs Fernsehen kam, dachten wir erst: Das ist doch bestimmt ein Fake. Aber nein! Tatsächlich sollten wir sechs Tage die Woche von 9 bis 20 Uhr einen Dienst stellen“, heißt es dort. Zur Unterstützung haben sie die Kameraden vom Ortsverein Bad Berleburg und vom Ortsverein Bad Laasphe um Hilfe gebeten. „Zusammen haben wir es tatsächlich geschafft, insgesamt wahnsinnige 641,5 Helferstunden zu stemmen! Ein riesen Dankeschön an alle Helfer.“ Stunden, die die ehrenamtlichen Helfer in ihrer Freizeit, nach der Arbeit oder an freien Tagen gerne machten. „Das war schon etwas anderes, ein Filmteam zu sehen“, sagt auch Christian Buch, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Erndtebrück, auf Nachfrage der Redaktion.

„Fernsehstars werden wir wohl nicht, dafür sind wir als großes Team noch mehr zusammen gewachsen. Unsere Zusammenarbeit hat sich total verbessert. Diese Herausforderung konnten wir nur gemeinsam schaffen“, teilt der Ortsverein auf Facebook weiterhin mit. „Ab dem 25. Juli könnt ihr die Sendung „Wettkampf in 4 Wänden“ übrigens auf RTL anschauen. Wir sind total gespannt wie es wohl im Fernsehen aussieht. Ein Blick hinter die Kulissen war auf jeden Fall super spannend, außerdem haben wir wirklich coole Menschen kennenlernen dürfen.“

Eine spannende Zeit für die Ehrenamtler, die trotz dieser großen Herausforderung weitere Aufgaben wie Blutspenden gestemmt haben.

