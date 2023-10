Erndtebrück nutzt hohe Fördersumme zu Gunsten von Familien

Spielplatz in der Kampenstraße in Erndtebrück

Erndtebrück/Bad Berleburg. Gute Nachrichten für Familien in Erndtebrück: Die Viertelmillion Euro aus einem Fördertopf wird für die Aufwertung der Spielplätze verwendet.

Gute Nachrichten für Erndtebrück und Bad Berleburg: Für die Stärkung des ländlichen Raumes schüttet das NRW-Landesministerium für Landwirtschaft über beiden Kommunen eine stattliche Fördersumme aus, um Projekte vor Ort zu verwirklichen. Mehr als 200.000 Euro gehen dabei an Bad Berleburg – Erndtebrück erhält knapp eine halbe Million Euro. Vor allem junge Familien werden davon profitieren, verspricht die Gemeindeverwaltung.

Familien mit kleinen Kindern dürfen sich freuen: Die Gemeinde Erndtebrück möchte seine insgesamt 15 Spielplätze erweitern und modernisieren. Dafür hat sie nun die Förderzusage des Landes NRW erhalten. Für die „Entwicklung kommunaler Spielplätze zu klimaangepassten Quartiersplätzen“ – so heißt das Projekt – fließen nun 245.000 Euro nach Erndtebrück, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

„Zudem wird die Mehrzweckhalle Birkelbach, als wichtiger Begegnungsort für Jung und Alt gefördert. 231.000 Euro erhält die Gemeinde Erndtebrück hier für die energetische Aufwertung und die Erweiterung der Mehrzweckhalle Birkelbach.“ Bürgermeister Henning Gronau ist froh über die Zuwendung: „Ich freue mich sehr, dass die beiden Projekte mit Fördergeldern bedacht werden. Einen großen Dank möchte ich an mein Team richten, das in kürzester Zeit hervorragende Anträge ausgearbeitet hat.“

Ausbau der Spielplätze

Aber was ist genau geplant? „Im Bereich Spielplätze sollen mit den Fördergeldern zum Einen bessere Aufenthaltsmöglichkeiten geschaffen werden. Denn die Spielplätze sind ein Ort der Gemeinschaft, wo Kinder, Eltern und Großeltern zusammenkommen und verweilen. Daher entstehen hier im ersten Schritt gemütliche Sitzgelegenheiten mit Sonnensegeln. Zum Anderen werden auch die Spielgeräte und Attraktionen erweitert: Auf allen Plätzen wird jeweils eine Spielhütte aufgestellt, die ebenfalls Schutz vor Sonne und Hitze bietet.

Die größeren Plätze, dazu zählt die Breslauer Straße, die Kampenstraße und die Käthe-Kollwitz-Straße, sowie Benfe und Schameder werden um jeweils drei Attraktionen bereichert“, erklärt die Verwaltung. Die Kinder dürfen sich auf dabei auf ganz unterschiedliche Erlebnisse freuen: Spielhütten, Trampoline, Kletternetz, Spielturm, Parcours und Gurtsteg – „so können die Kinder und Familien an verschiedenen Orten Erndtebrücks unterschiedliche Attraktionen erleben“, so die Verwaltung. „Das Spielplatzprojekt hat einen großen Mehrwert für alle Familien in Erndtebrück. Schöne Orte zum Verweilen und viele neue Spielgeräte – da kann man sich schon jetzt auf leuchtende Kinderaugen freuen“, sagt Henning Gronau.

Die Mehrzweckhalle

Auch die Mehrzweckhalle Birkelbach wird mit knapp einer Viertelmillion Euro bedacht, um den energetischen Ausbau voranzutreiben – quasi ein nahtloser Anschluss an die bereits erfolgten Verbesserungen der Halle. Die Halle wird durch den Trägerverein bewirtschaftet. „Die Gemeinde Erndtebrück unterstützt hier mit dem Einwerben von Fördermitteln. Wir freuen uns dass die Halle so intensiv genutzt wird. Dadurch werden zusätzliche Räumlichkeiten benötigt. Aus diesem Grund ist ein Anbau geplant, wo sich eine neue Eingangsüberdachung anschließt“, erklärt die Verwaltung den Plan.

Diese könne sowohl als Be- und Entladezone, als auch als witterungsgeschützter Außenbereich genutzt werden. Zudem sei eine energetische Sanierung des Hauptdaches vorgesehen. Auch die Errichtung weiterer 20 Stellplätze in Richtung Ortsmitte ist Projektbestandteil. „Mit den Fördergeldern kann die Halle gemeinsam mit dem Trägerverein weiterentwickelt werden. Ich finde es klasse, dass damit gerade vor dem Jubiläumsjahr weitere Maßnahmen möglich sind“, ergänzt Gronau.

