Erntedankfest Erndtebrück: Picknick in der Turnhalle

Erndtebrück. So feiern die Kita-Kinder ihr Erntedankfest.

Selbst beim entsprechenden Gottesdienst mitmachen oder auch mal Körbchen mit gespendeten Lebensmitteln in die Kirche tragen - so haben sich die Mädchen und Jungen aus dem Evangelischen Kinderhaus „Martin Luther“ in Erndtebrück bisher schon mal mit dem Thema „Erntedank“ beschäftigt.

In diesem Jahr gab es anlässlich des Festes vorher ein Picknick im Turnraum der Einrichtung. Was Erntedank genau bedeutet, darüber wurde auch diesmal gesprochen: „Anschließend ließen es sich die Kinder beider Gruppen bei einem gemeinsamen Frühstück gut gehen“, so die Kita-Leiterin Sabine Dreisbach.

Am Buffet habe reger Betrieb geherrscht, die Kinder und ihre Eltern hätten dankenswerterweise alle etwas zu dem abwechslungsreichen Angebot beigetragen.