Verkehrskontrolle Schameder: Polizei erteilt mehrere Fahrverbote an Raser

Erndtbrück Am Sonntag wurde in Schameder eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt - mit einem erschreckenden Ergebnis.

Am vergangenen Sonntag, 3. Dezember, hatte die Polizei Siegen-Wittgenstein in Schameder eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt - mit erschreckendem Ergebnis. Zwischen 10 und 17 Uhr kontrollierten die Beamten auf der Hauptstraße insgesamt 1479 Fahrzeuge. Mehr als jedes sechste Fahrzeug war zu schnell, geht es aus einer nun veröffentlichten Pressemitteilung hervor. Erlaubt sind an dieser Stelle 50 km/h.

Insgesamt siebenmal erteilten die Beamten ein Fahrverbot. Der negative „Spitzenreiter“ hatte 87 km/h auf dem Tacho. Nach Abzug der Toleranz bleiben 84 km/h übrig. Die restlichen sechs Autofahrer sind nach Abzug der Toleranz zwischen 83 km/h und 81 km/h gefahren. Nach Regelsatz des Bußgeldkatalogs gibt es für alle mindestens zwei Punkte, 260 Euro Bußgeld und einen Monat Fahrverbot.

Die Polizei weist an dieser Stelle erneut darauf hin: „Geschwindigkeit ist der Killer Nummer 1 auf unseren Straßen.“ Die Polizei bittet daher: „Fahren Sie mit angemessener Geschwindigkeit, damit Sie und alle anderen Verkehrsteilnehmer gesund und unfallfrei ans Ziel kommen.“

