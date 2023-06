Erndtebrück: Polizei und Ordnungsamt gehen gemeinsam vor

Die Rundgänge im Rahmen der Ordnungspartnerschaft in Erndtebrück werden unabhängig voneinander zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden. Auch zur späteren Stunde und zu Nachtzeiten sind Kontrollgänge geplant. Im Hintergrund das Ehrenmal.

Erndtebrück. Ziel der Partnerschaft ist es, stark besuchte Orte in der Gemeinde im Blick zu halten. Dabei geht es auch um die Sicherheit der Treffpunkte.

Die Bezirksdienststelle der Polizei Erndtebrück sowie das Ordnungsamt der Gemeinde Erndtebrück haben sich offiziell zur Ordnungspartnerschaft zusammengeschlossen. Im Rahmen dieser Ordnungspartnerschaft arbeiten Polizei und Ordnungsamt eng zusammen, um die Orte im Blick zu haben, die stark frequentiert sind oder besondere Aufmerksamkeit benötigen. Dazu zählen in Erndtebrück unter anderem der Ederauenpark, der Pavillon im Mühlenweg, das Ehrenmal, der Zugang zur Eder im Pulverwald oder auch die Ederbrücke in der Nähe des Einkaufszentrums.

Präsenz für ein vertrautes Gefühl

„Gerade jetzt in den Sommermonaten freuen sich die Menschen rauszugehen und zusammenzukommen. Daher finden wir es auch toll, wenn diese Orte genutzt werden, um sich zu treffen, zu spielen oder auch mal zu feiern. Aber es ist wichtig, dass diese Orte auch wieder sicher und ordentlich hinterlassen werden. Und das wollen wir gemeinsam unterstützen“, so Jürgen Völkel vom Bezirksdienst der Polizei Erndtebrück. Die Rundgänge im Rahmen der Ordnungspartnerschaft werden unabhängig voneinander zu unterschiedlichen Zeiten durchgeführt – auch zur späteren Stunde und zu Nachtzeiten sind Kontrollgänge geplant. „Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet möchten wir dabei im Blick haben und den Erndtebrückerinnen und Erndtebrückern mit unserer Präsenz ein sicheres und vertrautes Gefühl geben“, betont Holger Schmidt vom Ordnungsamt der Gemeinde Erndtebrück.

Wichtige Infos besser bündeln

„Das Ziel sollte sein, sichere Treffpunkte für alle Menschen zu erhalten und die Treffen damit positiv zu unterstützen. Wir freuen uns, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Auch bei Sorgen und Nöten kann man sich gerne an uns wenden“, ergänzt Rüdiger Jenke vom Bezirksdienst der Polizei Erndtebrück. Die Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Ordnungsbehörde gibt es bereits in vielen Städten und Gemeinden. Sie hat den Vorteil, dass die Wege deutlich kürzer sind. Polizei und Ordnungsamt arbeiten Hand in Hand und können wichtige Informationen viel besser bündeln und weitergeben. Bei Sorgen und Anliegen können auch die Polizeidienststelle Erndtebrück sowie das Ordnungsamt der Gemeinde kontaktiert oder aufgesucht werden.

Informationen zu Öffnungszeiten und Ansprechpartnern im Internet: siegen-wittgenstein.polizei.nrw

