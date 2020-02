Erndtebrück: Provisorische Verkehrsberuhigung geplant

Erndtebrück. Die Ederfeldstraße soll an ihrer gefährlichsten Stelle erneuert werden, außerdem soll die Verkehrsinsel beseitigt werden.

Ursprünglich sollte der Ausschuss für Bauen und Gemeindeentwicklung Erndtebrücks eine von drei vorgeschlagenen Varianten zur Verkehrsberuhigung an der Ederfeldstraße auswählen – zur Wahl standen sogenannte „Kölner Teller“, eine „Plateauaufpflasterung“ und Temposchwellen bzw Bremsschwellen.

Grund für die Maßnahme sollte eine Entschleunigung des Verkehrs sein, denn auf Höhe der Ederfeldstraße 2 ist die Garagenausfahrt aufgrund einer bepflanzten Verkehrsinsel und oft hohem Tempo des Durchfahrtsverkehrs sehr gefährlich.

Anlieger hatten zuvor die Verwaltung darum gebeten, an dieser Stelle einzugreifen und für eine Erhöhung der Verkehrssicherheit zu sorgen. Das Problem der Anlieger an der

Ederfeldstraße: Sie wird von Vielen als Abkürzung zur Grimbachstraße befahren, das oft in erhöhtem Tempo.

Dieses sollte zum einen durch die verkehrsberuhigenden Maßnahmen gedrosselt werden, gleichzeitig sollte die Fahrbahn durch die Entfernung der Verkehrsinsel wieder verbreitert werden, um den Anliegern das sichere Ausparken zu ermöglichen.

Haushaltslage lässt hohe Investitionen nicht zu

Der Einwand Heinz-Josef Lintens, CDU-Fraktionsvorsitzender, fiel dabei auf fruchtbaren Boden im Ausschuss: Der Rückbau der Pflanzinsel mit einer Fahrbahnerneuerung wird im Antrag auf 35.000 Euro geschätzt, die Verkehrsberuhigung auf etwa 3000 bis 5000 Euro – im Haushaltsentwurf 2020 steht jedoch ab 2021 nur noch ein Betrag von jährlich 50.000 Euro zur Verfügung. In dieser Lage könne eine so hohe Summe nicht für nur eine Maßnahme ausgegeben werde, so Linten.

Auf Vorschlag von Markus Killer (CDU) und nach Rücksprache mit den anwesenden Anliegern stimmte der Ausschuss am Mittwochabend zunächst einstimmig für eine Erneuerung der Straße an besagter Stelle und den Rückbau der Verkehrsinsel. Zur Verkehrsberuhigung sollen zunächst provisorische Maßnahmen – zum Beispiel in Form von Pflanzkübeln – ergriffen werden.