Erndtebrück: Rathaus schließt für Besucher

Das Rathaus in Erndtebrück ist für spontane Besucher geschlossen.

Ab Montag, 26. Oktober, dürfen ausschließlich Bürgerinnen und Bürger das Rathaus betreten, die zuvor einen Termin vereinbart haben.

Erndtebrück. Der 7-Tage-Inzidenzwert im Kreis Siegen-Wittgenstein ist über den Schwellenwert von 50 gestiegen. Die Gemeinde Erndtebrück nimmt dies zum Anlass, um das Rathaus erneut für Publikumsverkehr zu schließen. Ab Montag, 26. Oktober, dürfen ausschließlich Bürgerinnen und Bürger das Rathaus betreten, die zuvor einen Termin vereinbart haben. Dafür ist die Gemeindeverwaltung unter der Rufnummer 02753/605-0 oder per E-Mail an info@erndtebrueck.de zu erreichen.

Je nach Anliegen empfiehlt die Verwaltung den Bürgern, sich direkt mit den Mitarbeitern in Verbindung zu setzen, denn viele Dinge können einfach per Mail oder auch telefonisch erledigt werden. Bei dringenden Themen ist es außerdem möglich, einen Termin zu vereinbaren. So werden nicht nur Besucherströme minimiert und steuerbar, auch die Wartezeiten entfallen für die Bürger.

Maske tragen und Hände waschen

Hinweise zu den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhalten Hilfesuchende auf der Homepage der Stadt im Internet unter www.erndtebrueck.de. Dort findet sich auch die entsprechende E-Mail-Adresse. Im Rathaus gilt weiterhin die Regelung zum Tragen von Nase-Mund-Schutzmasken. Außerdem werden Besucher gebeten, beim Eintreten und Verlassen des Rathauses ihre Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Dafür steht im Eingangsbereich Desinfektionsmittel bereit. Außerdem ist das Eintragen von Kontaktdaten zur Rückverfolgung unerlässlich.

All diese Maßnahmen seien erforderlich, um den weiteren Anstieg der Infektionszahlen zu vermeiden und den Dienstbetrieb der Gemeindeverwaltung aufrechtzuerhalten und zu sichern, heißt es aus dem Rathaus.

Terminvereinbarung: Gemeindeverwaltung Erndtebrück unter 02753/605-0 oder per E-Mail an info@erndtebrueck.de