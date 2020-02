Der Schulhof der Realschule Erndtebrück soll neu gestaltet werden. Vor kurzem arbeiteten zwölf Schüler der Klassen 5 bis 9 unter der Betreuung von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und Lehrern ihre Ideen für das Projekt aus. Nun stellten sie ihre Entwürfe in der Realschule vor.

Realschule Erndtebrück und Gemeindeverwaltung arbeiten zusammen

Sowohl Schüler als auch Lehrer wurden bei der Planung mitbedacht: „Die Kinder haben Ideen entwickelt, die für alle Seiten praktikabel sind“, sagt Schulleiterin Darjana Sorg. Nur auf einen Entwurf festlegen, das möchte sich Andreas Dreisbach vom Bauamt der Gemeinde Erndtebrück nicht.

Es werden erst einmal verschiedene Varianten bedacht. „Ziel ist, in den Sommerferien mit den Baumaßnahmen anzufangen“, erklärt er. „Die Modernisierung hat mit dem Klettergarten begonnen, jetzt geht es weiter mit dem Schulhof“, sagt Darjana Sorg.

Bestandsaufnahme: Was ist gut oder schlecht am Schulhof?

Bevor sich die Schüler konkrete Ideen dafür überlegten, machten sie eine Bestandsaufnahme. „Wir wollten uns analytisch an die Sache rantasten“, so Andreas Dreisbach.

Der bereits vorhandene Niedrigseilparcours, der Basketballkorb und die große unverbaute Schulhoffläche können bei ihnen punkten. Darüber hinaus gefallen ihnen die Bänke, Mülleimer, der Kiosk und die Fahrradabstellplätze.

Jacob (links) und Mateusz haben ihre Ideen aufgezeichnet statt sie als Modell zu bauen. Foto: Ina Carolin Lisiewicz / WP

Die Schüler wünschen sich, dass die Grünanlagen, der Barfußpfad, die Fallschutzmatten, die Asphaltdecke, die Kletterwand und die Kräuterspirale erneuert werden. Ihnen fehlen auch Sitzgelegenheiten, überdachte Flächen und Sportgeräte. Wenn die Eltern die Kinder bei Schulschluss abholen, sind außerdem zu wenig Parkplätze vorhanden.

Erndtebrücker Realschüler haben Ideen

„Die Schüler haben sehr genau über die Details und die Materialien nachgedacht, die sie auf dem Schulhof verwenden wollen“, so Andreas Dreisbach. Für mehr überdachte Flächen wollen etwa Phil, Kai, Jad und Aaron-Elias sorgen. „Wenn es regnet, gehen wir immer rein“, sagt Phil.

Auch Sport ist den Jungen wichtig. So befindet sich in ihrem Modell ein Aktivitätsbereich rechts neben dem Gebäude, in dem sich die Aula befindet. Hier gibt es einen Fußballplatz, eine Weitsprungfläche und ein Balanceseil.

Phils, Kais, Jads und Aaron-Elias’ Entwurf sieht einen Fußballplatz vor (oben rechts). Auch an Sitzflächen und einen überdachten Übergang, der von Gebäude zu Gebäude führt, haben sie gedacht (Mitte). Foto: Ina Carolin Lisiewicz / WP

Eine Tribüne für den Fußballplatz soll geschaffen werden, indem Erde aufgeschüttet und darauf Matten gelegt werden. Im Innenhof führt ein Glasgang von Gebäude zu Gebäude. Auch an viele Sitzgelegenheiten haben Phil, Kai, Jad und Aaron-Elias gedacht. Darüber hinaus soll eine Treppe vor dem Eingang der Schule platziert werden.

Wittgenstein Sanierung eingeplant Im Haushalt der Gemeinde Erndtebrück sind 119.000 Euro für die Schulhofsanierung vorgesehen. Neben der Sanierung der baulichen Seite des Schulhofes soll auch eine funktionale Aufwertung vorgenommen werden. „Wir haben nun eine tolle Ideensammlung, wovon sich sicherlich auch einige in der konkreten Konzeption wiederfinden werden“, sagt Bürgermeister Henning Gronau.

„Wenn man richtig was Schönes machen will, malt man es lieber auf statt es zu bauen“, sagt Fünftklässler Jacob. Deswegen hat er den Entwurf für seine Idee detailliert gezeichnet. Er hätte gerne eine Terrasse vor der Cafeteria. „Im Sommer will jeder raus“, sagt er. Ein Kräuter- und Gemüsebeet soll für Farbe sorgen und für die Koch-AG genutzt werden. „Da muss nicht so viel gekauft werden“, so der Fünftklässler.

Erndtebrücker Schulhof soll auch für Rollstuhlfahrer geeignet sein

Julia hat an die Rollstuhlfahrer gedacht: Für sie soll ein Übergang zwischen den Gebäuden geschaffen werden, sodass sie leichter von A nach B gelangen. Mateusz möchte das Fahrradhäuschen modernisieren, vergrößern und eine Beleuchtung hinzufügen. „Es ist sowieso viel umweltfreundlicher, wenn man mit dem Fahrrad zur Schule fährt“, betont er.