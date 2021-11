Erndtebrück: Realschule lädt zum Tag der offenen Tür

Der Tag der offenen Tür der Realschule Erndtebrück am 3. Dezember findet in zwei Blöcken statt. Hier die wichtigsten Infos.

Erndtebrück. In der Realschule Erndtebrück (RSE) findet am Freitag, 3. Dezember, von 16 bis 17.30 Uhr und von 18 bis 19.30 Uhr der Tag der offenen Tür für die Eltern und Kinder der vierten Grundschulklassen in der Realschule statt.

Coronabedingt haben sich die Schulleitung und das Kollegium dazu entschlossen, die Informationsveranstaltung in zwei getrennten Blöcken durchzuführen. Die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen in Erndtebrück, Feudingen und Aue-Wingeshausen wurden per Brief für einen der beiden Zeiträume eingeladen. Falls sich interessierte Schülerinnen und Schüler von anderen Grundschulen an diesem Tag in der Realschule Erndtebrück über die Schule informieren möchten, werden die Eltern gebeten, sich in der Schule zu melden und einen Termin für einen der beiden Zeiträume zu vereinbaren (02753/2136, E-Mail: info@realschule-erndtebrueck.de).

Die Schulleitung wird jeweils um 16 bzw. 18 Uhr in der Aula für die Eltern die Realschule mit ihren Möglichkeiten und Bildungsgängen vorstellen. Anschließend besteht Gelegenheit, das Schulgebäude bei einem Rundgang kennen zu lernen. Die Schülerinnen und Schüler können bei einer Rallye das Schulgebäude, sowie die Fachräume erkunden. Hierbei werden die Kinder von Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 10 begleitet. Auch der Förderverein der RSE stellt sich an diesem Tag vor. Für die Teilnahme gilt die 3G-Regel sowie die Maskenpflicht im Gebäude.

