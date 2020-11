Erndtebrück: Reservistenkameradschaft möchte aktiv bleiben

Erndtebrück. Gedenkstätte gereinigt und Dresden besucht: Unter Einhaltung der Vorgaben sollen weiter Veranstaltungen stattfinden.

Die Reservistenkameradschaft Wittgenstein war trotz der Einschränkungen durch Corona in den vergangenen Wochen noch sehr aktiv. In Vorbereitung auf den Volkstrauertag hat die Kameradschaft am 31. Oktober die Kriegsopfer Gedenkstätte am alten Friedhof in Erndtebrück gereinigt und instandgesetzt. Ein neues Schild weist jetzt auf diese Stätte hin.

Zuvor ging es für die Kameradschaft vom 24. bis zum 28. Septem zu einer Weiterbildungsveranstaltung nach Dresden. Zunächst ging es mit dem Abendbrotschiff für drei Stunden auf die Elbe. Am nächsten Tag stand der Besuch des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr an. Die Kameradschaft hatte die seltene Gelegenheit, das Depot des Museums unter Führung eines Urgesteins der Depotverwaltung, des Stabsfeldwebels a.D. Armin Reinecke zu besichtigen. Es gab dabei viele Informationen zu den Gefährten, Fahrzeugen, Panzern und Spezialgeräten.

Nach diesen Eindrücken ging es am Nachmittag ins Museum,bei einer Führung mit dem Thema „Entwicklung der Schießleistungen über die Jahrhunderte“ wurden der Gruppe die Leistungsmerkmale der verschiedenen Waffen über die Jahrhunderte vermittelt. Zum Schluss wurde noch in der gläsernen Spitze des Museums beim Ausblick über ganz Dresden an den schweren Bombenangriff kurz vor Ende des 2. Weltkriegs vom 13. bis 15. Februar 1945 erinnert. Die Spitze zeigt in die Richtung aus der die Bomberverbände kamen,die, die Stadt in Schutt und Asche legten.

Am nächsten Tag fuhr die Kameradschaft zur Festung Königstein. Diese Festung wurde nie eingenommen. In einer Führung wurde den Reservisten gezeigt, wie das Soldatenleben im 17. und 18. Jahrhundert war. Auf der Rückreise wurde noch am Kyffhäuser Denkmal gestoppt. Das Denkmal, das auf dem Kyffhäuser Mittelgebirge steht, in dem Kaiser Friedrich I. Barbarossa in einer Höhle schläft um dann, wenn er erwacht, der Welt Frieden und Einheit zu bringen.

Veranstaltungen weiter durchführen

Beim Treffen der Kameradschaft am 15. Oktober wurde auch über diese Weiterbildung und weitere Veranstaltungen gesprochen, zum Beispiel über den verschobenen 1. Wittgensteiner Drei Städte Marsch (1.WDSM), der nun am 24. April 2021 auf dem Stünzelplatz stattfinden soll. Die Reservistenkameradschaft Wittgenstein wird auch weiter versuchen Veranstaltungen unter Einhaltung der Corona-Regeln durchzuführen.

Für Interessierte an der Arbeit der Reserve der Bundeswehr und weitere Information über die Kameradschaft kann die Seite www.rk-wittgenstein.de eingesehen werden.