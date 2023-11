Blaulicht Erndtebrück: Fahrer nach Unfall in E-Scooter eingeschlossen

Erndtebrück. Zwei Fahrzeuge sind im Bereich der Bahnhofstraße zusammengestoßen. Eine schwierige Rettungssituation für die Freiwillige Feuerwehr.

Am Freitagmittag sind in Erndtebrück zwei Fahrzeuge am Einkaufszentrum Mühlenweg zusammengestoßen. Ein Kleinwagen ist vom Einkaufszentrum im Mühlenweg zurück auf die Bahnhofstraße gefahren. Beim Abbiegen kollidierte der weiße Kleinwagen aus noch ungeklärter Ursache mit einem „E-Scooter“. Dabei wurde ein Unfallbeteiligter im E-Scooter eingeschlossen. Die Freiwillige Feuerwehr war mit Einsatzkräften aus Erndtebrück und Schameder vor Ort. Hinzu kamen auch zwei Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes, Polizei und der Rettungshubschrauber aus Siegen.

Beim Zusammenstoß eines Kleinwagens mit einem E-Scooter wurde eine Person im E-Scooter eingeschlossen und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Erndtebrück befreit werden. Foto: Ramona Richter / WP

Laut dem Einsatzleiter Michael Dellori von der Freiwilligen Feuerwehr war es kompliziert, den Mann aus dem E-Scooter zu befreien, weil die Rettungskarte gefehlt habe und man deshalb nicht genau wusste, wo eventuell Stromkabel in dem Fahrzeug entlangführen. Die Abläufe aber haben sehr gut geklappt. Die Polizei hatte die Unfallstelle weiträumig abgesichert.

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich Mühlenweg/Bahnhofstraße muss die Freiwillige Feuerwehr eine Person aus einem Fahrzeug befreien. Foto: Ramona Richter / Berleburg

