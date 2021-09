Erndtebrück: Rohrbruch sorgt für Schließung des Hallenbades

Erndtebrück. In der Nacht zu Montag kam es im Erndtebrücker Hallenbad zu einem Wasserschaden. Der Schaden soll im sechsstelligen Bereich liegen.

Das Hallenbad in Erndtebrück ist seit Montag vorläufig geschlossen. Der Grund: ein Rohrbruch. Am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr bemerkte ein Zeitungsbote, dass Wasser über die Mozartstraße lief und meldete dies umgehend. Später stellte sich dann heraus, dass dies die Folge eines Rohrbruches im Hallenbad war.

Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich

Auf ihrer Homepage teilte die Gemeinde mit, dass das das Hallenbad daher bis voraussichtlich 3. Oktober geschlossen bleibt. Doch stellte sich nun heraus, dass der Schaden größer ist als zunächst angenommen. „Wir gehen davon aus, dass der Schaden im sechsstelligen Bereich liegen wird“, so Björn Fuhrmann, Fachbereichsleiter Bauen, in der Ratssitzung am Mittwochabend. „Der Schaden ist wahrscheinlich bereits am Vorabend – so gegen 22.30 Uhr herum – passiert. So konnte sich das Wasser über Nacht ausbreiten“, so Fuhrmann. Bis ins Treppenhaus hinein hat das Wasser mehrere Zentimeter hoch gestanden.

Umfassende Renovierungsmaßnahmen

Nun, so Fuhrmann weiter, müssten zunächst einmal die Böden und Trennwände raus. Das Inventar im Gebäude selbst sei versichert. „Die Versicherung war auch schon vor Ort.“ Und auch ein komplett neuer Hausanschluss soll nun gelegt werden. Wann genau der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, könne derzeit aber noch nicht gesagt werden. „Leider können wir aktuell noch keine abschließende Stellungnahme abgeben, da die Schäden erst aufgenommen und bewertet werden müssen. Anschließend können wir Aussagen zum Schadensbild und der Schließzeit treffen“, so die Verwaltung.

