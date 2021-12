Erndtebrück: Rückstausicherung bald für alle Gebäude?

Erndtebrück. Der Erndtebrücker Umweltausschuss diskutierte in seiner vierten Sitzung über die Rückstausicherung. Doch was hat es damit auf sich?

Rückstausicherung – was ist das eigentlich und wozu brauche ich diese? Das dürfte sich so manch einer wohl fragen, wenn er diesen Begriff hört. Im Allgemeinen kann man sagen: Durch eine Rückstausicherung bzw. Rückstausperre werden Gebäude gegen den Rückfluss von Abwasser aus dem Kanalsystem geschützt, an das sie angeschlossen sind. Und um genau diese „Sicherung“ ging es unter anderem im Erndtebrücker Umweltausschuss am Mittwochabend. Der Grund: Die Neufassung der Entwässerungssatzung der Gemeinde.

Zum Hintergrund

„Das Landeswassergesetz NRW ist in einer geänderten Fassung am 18.05.2021 in Kraft getreten. Vor diesem Hintergrund hat der Städte- und Gemeindebund NRW in Abstimmung mit dem Ministerium für Umwelt- und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW und der Kommunal eine neue Mustersatzung für den Bereich der Abwasserentsorgung erstellt“, heißt es in der Beschlussvorlage für den Ausschuss. Und eben diese Mustersatzung ist nachfolgend auf die Gegebenheiten der Gemeinde Erndtebrück angepasst worden.

Ein Punkt aber sorgte am Abend für Diskussionen – die Ausführung von Anschlussleitungen: „Die Forderung zum Einbau von Rückstausicherungen auch für Altbestände sichert auch bestehende Wohngebäude vor Wasserschäden durch Rückstau“, heißt es in der Beschlussvorlage. „Wir haben einige ältere Gebäude, die eben diese Rückstausicherung nicht haben. Wird diese wirklich bei allen Bauten benötigt? Das wäre doch eine enorme Belastung für den Eigentümer oder nicht?“, wollte Detlev Rath (FDP) wissen. „Wie sieht es mit der Versicherung im Falle eines Schadens aus, wenn ich eben diese nicht habe?“, fragte ein weiteres Ausschussmitglied. Und noch etwas: Was kostet es eigentlich, eine solche Rückstausicherung nachträglich einzubauen und wo ist sie nötig?

Diese Hinweise sollen bis zur nächsten Ratssitzung bekannt gegeben werden. Die Neufassung wurde mit diesen Anmerkungen zunächst einstimmig beschlossen und soll am 1. Januar 2022 dann in Kraft treten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein