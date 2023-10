Erndtebrück: Sascha Bernhardt wird neues Ratsmitglied

Erndtebrück. Besetzung des Rats und der Ausschüsse ändern sich in Erndtebrück. Sascha Bernhardt (SPD) wird neues Ratsmitglied. Was sich sonst noch ändert.

Die Gemeinde Erndtebrück hat ein neues Ratsmitglied: Sascha Bernhardt (SPD) wurde in der Ratssitzung am Mittwochabend verpflichtet. Er rückt für Ratsmitglied Antonio de Simone, der zum 31. August aus dem Rat ausschied, von der Reserveliste nach. Bernhardt wird die Posten von de Simone übernehmen und im Ausschuss für Bauen und Gemeindeentwicklung, im Betriebs- und Rechnungsprüfungsausschuss sowie im Ausschuss für Feuer-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz mitarbeiten, in dem er vorher als sachkundiger Bürger saß. Ein neuer sachkundiger Bürger werde noch vorgeschlagen, so SPD-Fraktionsvorsitzender Tim Saßmannshausen. Die Verabschiedung von de Simone wird in der kommenden Ratssitzung nachgeholt.

Wechsel bei den sachkundigen Bürgern in Erndtebrück

Auch bei der CDU gibt es Neubesetzungen. Im Ausschuss für Schule und Jugend hörten Ende September gleich drei sachkundige Bürger auf: Melanie Birkelbach-Bürger, Ann-Kathrin Duchhardt und Matthias Völkel. Die Posten werden mit Bettina Pfeiffer und Moritz Birkelbach neu besetzt. Ein dritter Nachfolger wird noch bekannt gegeben. Im Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur folgt Jörn Schuppener auf Melanie Birkelbach-Bürger.

