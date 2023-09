Erndtebrück: Schon wieder Vandalismus im Ederauenpark

Der Ederauenpark in Erndtebrück

Erndtebrück. Vandalen haben im Ederauenpark ihr Unwesen getrieben und das Sonnensegel abgerissen. Die Zerstörungswut kommt dort nicht zum ersten Mal vor.

Schon wieder Vandalismus im Erndtebrücker Ederauenpark: Zwischen dem 9 und 10. September sollen Unbekannte das Sonnensegel mutwillig abgerissen haben – darauf machte jetzt die Gemeindeverwaltung in einem Social-Media-Posting aufmerksam.

„Leider sind die genähten Stoffösen komplett mit abgerissen worden – daher ist eine Wieder-Montage aktuell so nicht möglich. Klar ist: Wir wollen das Segel für die nächste Saison wieder aufhängen. Derzeit versuchen wir es nähen zu lassen, um eine teure Neuanschaffung zu vermeiden. Unser Ziel ist ganz klar: Nächstes Jahr stehen Euch das Segel und auch das Trampolin im Ederauenpark wieder zur Verfügung“, so die Gemeindeverwaltung. Damit verbindet sie aber auch einen Aufruf: „Solltet Ihr an dem Wochenende zwischen dem 9. und 10. September etwas beobachtet haben, das uns Hinweise darüber gibt, wer das Segel abgerissen haben könnte, sagt uns bitte Bescheid. Danke!“

Sommerfest im Ederauenpark in Erndtebrück – das gelbe Sonnensegel im Bild wurde jetzt von Vandalen abgerissen. Foto: Privat

Es ist nicht das erste Mal, dass Vandalen im Ederauenpark ihr Unwesen treiben. So wurde im Oktober des vergangenen Jahres beispielsweise das Trampolin angezündet und im Anschluss zwei Bodenleuchten beschädigt sowie eine Stationstafel geklaut. Nach Vandalismusfällen im Kernort im November 2021 hatte die Gemeinde mitgeteilt, dass ordnungsbehördliche Außendienst versuche, „im Rahmen der personellen Möglichkeiten, vermehrt Kontrollen durchzuführen.“ Für Hinweise aus der Bevölkerung seien Verwaltung und Polizei dennoch dankbar, um weiterem Vandalismus entgegen zu wirken: „Da es in unser aller Interesse ist und sein sollte, Vandalismus zu verhindern, hoffen wir auf die Achtsamkeit und Mithilfe unserer Bürgerinnen und Bürger.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein