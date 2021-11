Erndtebrück: Schwerer Verkehrsunfall beim Abzweig Eisenwerk

Zwei Fahrzeuge sind auf der Bundesstraße 62, in Höhe der Einmündung zum Erndtebrücker Eisenwerk zusammengestoßen. Eine Frau wurde dabei verletzt.

Erndtebrück. Ein Autofahrer wollte am Industriegebiet Grünewald auf die Bundesstraße abbiegen und übersah den Wagen einer Frau. Beide werden verletzt.

Mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden endete ein Verkehrsunfall am späten Mittwochabend gegen 22.30 Uhr. Zwei Fahrzeuge waren auf der B 62, in Höhe des Erndtebrücker Eisenwerkes, zusammengestoßen. Eine Frau wurde dabei nach Polizeiangaben schwer verletzt.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, wollte ein Arbeiter des Eisenwerks das Firmengelände verlassen und auf die B 62 in Richtung Erndtebrück fahren. Dabei übersah der 54-jährige Mann in seinem silbernen Ford einen herannahenden Audi einer 59-jährigen Fahrerin aus Richtung Erndtebrück. In Höhe der Einfahrt zum Eisenwerk kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Dabei wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt.

Airbags ausgelöst

Die Fahrerin des Audis, in dem die Airbags ausgelöst hatten, wurde schwer verletzt. Sie musste mit dem DRK Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 54-jährige Unfallgegner erlitt leichte Verletzungen. Die Feuerwehr Erndtebrück war im Einsatz, um auslaufende Betriebsmittel aufzunehmen, und die Unfallstelle auszuleuchten. Die B62 blieb im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Die Polizei gibt den Sachschaden mit rund 16.000 Euro an. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der Unfallort ist ein klassischer Gefahrenort. Bereits mehrere schwere Abbiege-Unfälle ereigneten sich dort weil dort nicht nur die Straßen, sondern auch die Rothaarbahn entlangläuft.

Hier wird es für Autofahrer in Erndtebrück gefährlich.

2017: Rothaarbahn erfasst 79-Jährigen Autofahrer

2013: Zusammenstoß zwischen Auto und Zug am Bahnübergang

