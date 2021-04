Baustelle am Mühlenweg in Erndtebrück

Baustelle Erndtebrück: Seit Montag Baustelle am Mühlenweg

Erntebrück. Seit dem heutigen Montag ist in Erndtebrück die Einfahrt zum Mühlenweg von der B 62 aus wegen Bauarbeiten gesperrt.

Seit Montag befindet sich am Mühlenweg im Erndtebrücker Kernort die angekündigte Baustelle für Kanalarbeiten. Im vergangenen Jahr hatt die Gemeinde Erndtebrück im Bereich zwischen Oststraße und Industriestraße Kanalarbeiten durchgeführt. In diesem Zusammenhang müssen nun weitere Arbeiten im Bereich B 62/Mühlenweg ausgeführt werden.

Diese Arbeiten erstrecken sich auf eine Dauer von mindestens 8 Wochen. Dabei ist es aufgrund der örtlichen Gegebenheiten unumgänglich die Einfahrt in den Mühlenweg ab der Ederbrücke, in Richtung Einkaufszentrum voll zu sperren. Im Gegenzug wird das Verkehrszeichen „Durchfahrt verboten“ im Bereich des Raiffeisenmarktes aufgehoben, um Verkehrsteilnehmern das Parken entlang der Eder zu ermöglichen. Die Einkaufszentren können über die parallele Bahnhofstraße erreicht werden. Der Fußgängerverkehr entlang der B 62 wird in dem Zusammenhang auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite verlagert. Die Zugänglichkeit der Apotheke bleibt erhalten.