Erndtebrück: So bunt war der Kindercarneval des ECC

Zahlreiche Familien feierten am Montag Kindercarneval in Erndtebrück.

Erndtebrück Tänze, Clowns und Partymusik: Zum Abschluss der Session sorgten zahlreiche Familien und Kinder für eine volle Schützenhalle.

Partystimmung - die herrschte am Montag in der Erndtebrücker Schützenhalle. Denn dort fand der jährliche Kindercarneval des Erndtebrücker Carnevals Club 1983 (ECC) statt. Schon kurz nachdem die Türen der Halle geöffnet wurden, füllte sich die Schützenhalle so schnell, sodass beim Programmstart um 14.11 Uhr der Ansturm so groß war, dass weitere Tische und Bänke für die Kinder mit ihren Eltern und Verwandten aufgestellt werden mussten.

Wie die Veranstalter mitteilten, kommen die Besucher längst nicht mehr nur aus Wittgenstein oder den angrenzenden Siegerländer Ortschaften, sondern auch aus Siegen direkt. Gemeinsam wurde gelacht, geschunkelt und gesungen. Bunt verkleidet ging es für die Clowns Domi (Dominik Buch), Paulinchen (Kathrin Buch) und Lutzi (Lutz Heßelmann) daran, den hunderten von Kindern einen schönen Nachmittag zu bereiten. „Wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue, den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und gemeinsam einen schönen Nachmittag zu verbringen“, sagt Dominik Buch, Präsident des ECC.

Zahlreiche Familien feierten am Montag Kindercarneval in Erndtebrück. Foto: ECC / Privat

Neben vielen Spielen wie die Reise nach Jerusalem oder Schokokuss-Wettessen sowie zahlreiche Tänze mit den Kindern und Eltern standen auch zwei große Hüpfburgen für die Kinder bereit, auf denen sie sich ordentlich austoben konnten. Aber auch die ECC-Tanzgarden von den Mäusen bis zur Jugend, sowie das ECC Funken-Trio brachte die anwesenden Kinder zum Staunen.

Zahlreiche Familien feierten am Montag Kindercarneval in Erndtebrück. Foto: ECC / Privat

Nach zweieinhalb Stunden etwa war die Party vorbei und zum großen Finale schmissen die Clowns dann auch noch einmal alles an „Kamelle“, was noch in Kisten bereitstand.

Mehr zum Thema

So schön war der Karnevalsball des EKV So schön war der Karnevalsball des EKV Partystimmung beim großen Karnevalsball des EKV. Foto: Nasser Trabulsi / Wittgenstein

So schön war der Karnevalsball des EKV Partystimmung beim großen Karnevalsball des EKV. Foto: Nasser Trabulsi / Wittgenstein

So schön war der Karnevalsball des EKV Partystimmung beim großen Karnevalsball des EKV. Foto: Nasser Trabulsi

So schön war der Karnevalsball des EKV Partystimmung beim großen Karnevalsball des EKV. Foto: Nasser Trabulsi / Wittgenstein

So schön war der Karnevalsball des EKV Partystimmung beim großen Karnevalsball des EKV. Foto: Nasser Trabulsi / Wittgenstein

So schön war der Karnevalsball des EKV Partystimmung beim großen Karnevalsball des EKV. Foto: Nasser Trabulsi / Wittgenstein

So schön war der Karnevalsball des EKV Partystimmung beim großen Karnevalsball des EKV. Foto: Nasser Trabulsi / Wittgenstein

So schön war der Karnevalsball des EKV Partystimmung beim großen Karnevalsball des EKV. Foto: Nasser Trabulsi

So schön war der Karnevalsball des EKV Partystimmung beim großen Karnevalsball des EKV. Foto: Nasser Trabulsi / Wittgenstein

So schön war der Karnevalsball des EKV Partystimmung beim großen Karnevalsball des EKV. Foto: Nasser Trabulsi

So schön war der Karnevalsball des EKV Partystimmung beim großen Karnevalsball des EKV. Foto: Nasser Trabulsi / Wittgenstein

So schön war der Karnevalsball des EKV Partystimmung beim großen Karnevalsball des EKV. Foto: Nasser Trabulsi

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein