Erndtebrück: So entwickelt sich die Klima-Kita weiter

Erndtebrück. Ein Blick ins Innere der am Hachenberg entstehenden Klima-Kita zeigt, was sich bereits alles verändert hat.

Während die Entwicklungsschritte noch im letzten Jahr auch von außen deutlich zu erkennen waren, laufen weitere Fortschritte momentan versteckt im Inneren der neuen Klima-Kita in der Breslauer Straße ab. Im zweigeschossigen Gebäude am Erndtebrücker Hachenberg entsteht neuer Raum für Kindergartenkinder.

Im Innenraum des knapp 600 Quadratmeter großen Gebäudes arbeiten unterschiedliche Akteure momentan Hand in Hand, um den finalen Fertigstellungstermin am 31. Mai planmäßig zu erreichen, teilt das Erndtenrücker Rathaus mit „Betrachtet man den aktuellen Baufortschritt, liegen diese Entwicklungen gut im Zeitplan, wie Eckehard Hof, Geschäftsführer des Hoch- und Tiefbau Unternehmens Berge-Bau und Daniel Aktas, Geschäftsführer der KSG Siegen, bestätigen. Das Gebäude fügt sich ideal in die Hanglage zwischen Breslauer Straße und Grimbachstraße ein“, heißt es in der Mitteilung.

Die Fortschritte

Während vom Eingangsbereich in der Breslauer Straße zunächst nur eine Etage erkennbar ist, eröffnet sich im unteren Bereich dem Blick des Betrachters ein zweistöckiges Gebäude. Die barrierefreie Planung lässt ein Erreichen der beiden Stockwerke sowohl über ein helles Treppenhaus, als auch über einen Aufzug zu. Bereits im Eingangsbereich wird selbst im Rohbau deutlich, wie das Tageslicht durch die großflächigen Fenster und mehrere gezielte Lichtschächte sinnvoll genutzt wird.

In der oberen Etage der künftigen Klima-Kita sticht der Holzträger markant hervor. Der Raum ist durch beide Seiten von Licht durchflutet. Foto: Gemeinde Erndtebrück / WP

„Gerade wenn ich an die ersten Gespräche und die Standortsuche mit den Akteuren zurück denke, freut es mich umso mehr zu sehen, was für ein stimmiges Gebäude sich aus diesen Grundideen entwickelt hat“, so Bürgermeister Henning Gronau bei der Besichtigung vor Ort.

Für Erndtebrück bedeutet die Klima-Kita ein weiteres Angebot für junge Familien mit Nachwuchs – ein kreisweit einzigartiges Angebot, welches den Kindern schon im jungen Alter zukunftsweisend Themen wie den Umgang mit natürlichen Ressourcen oder auch Ernährung näher bringt.

„Für diese Entwicklung möchte ich mit bei allen Beteiligten bedanken“, so Gronau weiter.

Energetische Aspekte

Auch die energetischen Aspekte passen zum Klima-Konzept der Kita und der Nutzung von regenerativen Energien. Durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe wird die Außentemperatur genutzt, um das Heizsystem des Gebäudes zu unterstützen. Auch Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung durch Wärmetauscher dienen in der Klima-Kita zukünftig zur Heizkosteneinsparung.

Aktuell wird in der Breslauer Straße die technische Gebäudeausrüstung und elektrische Infrastruktur fertig

Im unteren Bereich des Treppenhauses ist Platz für die Garderobe der Kindergartenkinder. Foto: Gemeinde Erndtebrück / WP

gestellt. Während hier Kabel und Zugänge angebracht werden, geht es im nächsten Schritt darum, den Boden zu isolieren, die Fußbodenheizung zu verlegen und abschließend mit Estrich zu versehen.

In der oberen Etage fällt direkt die Holzkonstruktion des Dachstuhls auf. Dieser massive Holzbalken zieht sich über den langen Flur, der verschiedenste Räume der Kindertagesstätte verbindet. Neben zwei großen Gruppenräumen, die mit Waschbecken versehen sind und sich nach den Altersklassen der Kindergartenkinder orientieren, soll es auch großflächige Funktions- und Lernwerkstätte, eine Mehrzweckhalle, Schlafräume, einen Bau- und Rollenspielraum und ein Bistro geben.

Die Natur-Nähe

Durch die großen Fensterflächen fällt der Blick über den Ortskern hinweg, auf den gegenüberliegenden Gickelsberg und in die Erndtebrücker Natur. Diese Nähe wird es auch im naturnahen Außengelände geben.

In diesem Bereich sollen sich später auch Hochbeete befinden, in denen die Kinder die Möglichkeit haben,

Der lange Flur in der oberen Etage verbindet mehrere Räume. Foto: Gemeinde Erndtebrück / WP

frische Kräuter oder Gemüse anzubauen. Bei der Suche nach einem geeigneten Standort in der Edergemeinde wurden viele Faktoren berücksichtigt.

Neben der Nähe zu Wohngebieten und der Bundeswehr, war auch die Erreichbarkeit von Dreifachturnhalle, Hallenbad und zur Weiterführenden Schule ein sinnvolles Kriterium. Schon jetzt gehen einige Kinder aus dem Gemeindegebiet in die Klima-Kita, die sich sich bis zur Eröffnung des Neubaus in einer Übergangslösung auf dem CJD-Gelände in Birkelbach befindet. Alle Plätze sind belegt, das Anmeldeverfahren läuft aber noch.

Die Vorfreude steigt bei allen Beteiligten, denn schon in wenigen Monaten wird – wenn weiterhin alles nach Plan verläuft – aus dem Rohbau-Charme eine Kindertagesstätte mit einem besonderen Konzept entstehen.