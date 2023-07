Erndtebrück: So feiert der Schützenverein sein Schützenfest

Erndtebrück. Es wird der Nachfolger – oder die Nachfolgerin – von Regentin Angelika Schütte gesucht. Die erinnert sich an den großen Überraschungsmoment 2022.

Wer löst am Wochenende Angelika Schütte als Regentin des Erndtebrücker Schützenvereins ab? Im vergangenen Jahr holte sie als erst zweite Frau in der Geschichte des Vereins den Vogel von der Stange – obwohl sie noch nie zuvor ein Gewehr in der Hand gehalten hatte. Jetzt, vom 7. bis zum 9. Juli, wird beim nächsten Schützenfest ihr Nachfolger – oder ihre Nachfolgerin – gesucht, während Schütte sich als Königin verabschiedet.

„Als ich vor sechs Jahren aus dem Schmallenberger Raum nach Erndtebrück zog, war ich sehr überrascht, als Frau in den Schützenverein eintreten zu können. Dies war im Sauerland undenkbar. Als ich die Beitrittserklärung unterschrieb, ahnte ich noch nicht, was sich daraus in kurzer Zeit entwickeln sollte“, blickt Schütte in ihrem Grußwort zurück und erinnert sich an ihren Erfolg vor einem Jahr: „Ich hielt meine Erfolgschancen für aussichtslos, daher schoss ich ganz unbekümmert. Als der Vogel dann nach einem meiner Schüsse auseinanderbrach und in Richtung Boden fiel, ging ein Raunen durch die Menschenmenge. Sofort bildete sich eine Traube aus Menschen um mich herum, um mir zu gratulieren. Ich war in der 155-jährigen Vereinsgeschichte die zweite Frau, die den Vogel von der Stange holen konnte. Meine anfängliche Ungläubigkeit schwang immer mehr in Stolz um!“ Zu ihrem König wählte sie Claudius Bald – selbst erfahrener ehemaliger Schützenkönig.

Angelika Schütte beim Schützenfest des SVE im Jahr 2022 auf den Schultern ihres Volkes – als zweite Frau in der Geschichte des Vereins holte sie sich die Regentschaft. Foto: Schützenverein Erndtebrück / WP

Auch für Jungschützenkönig Finn Oppermann und seine Königin Nele Wolters werden am Wochenende Nachfolger gesucht: „Ein schönes Schützenjahr nähert sich dem Ende und es ist an der Zeit, Danke zu sagen. Besonders bedanken möchten wir uns bei unserem Hofstaat, mit dem wir auf vielen Festbesuchen eine Menge Spaß hatten. Auch dem Kaiser- und Königspaar mit ihrem Hofstaat sowie dem Vorstand und unseren Königsoffizieren möchten wir für ihre Unterstützung danken. Für das anstehende Schützenfestwochenende im Juli wünschen wir, den Schützen eine ruhige Hand sowie allen ein schönes Fest. Unseren Nachfolgern wünschen wir eine ebenso schöne Regentschaft, wie wir sie hatten.“

Der Plan fürs Fest

„Es ist wieder so weit. Wir feiern in alter Tradition den Höhepunkt des Jahres: Unser 156. Schützenfest. Genau das wollen wir jedes Jahr aufs Neue feiern. Trotz schwieriger Zeiten hier in Europa sollten wir nicht vergessen, uns ein wenig Ablenkung und gute Laune zu verschaffen. Möge unser Schützenfest auch in diesem Jahr wieder dazu beitragen, die Gemeinschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu vertiefen, Freundschaften zu pflegen und alte Bekannte wieder zu treffen. Gerade jetzt ist es gut, dass wir uns haben“, stimmt Jürgen Hellwig, 1. Vorsitzender, auf das Fest ein, das am Freitag startet.

Los geht es am Freitag, 7. Juli um 16 Uhr: Dann werden die Schießlose in der Mühle Acht ausgegeben. Um 17 ist dann Abmarsch zur Kranzniederlegung, Abholung der Königsvögel und Zielwassereinnahme bei Elektro Herling – dann folgt ein Ständchen am Seniorenheim. Ab 18 Uhr wird es dann spannend: Das Jugend- und Vogelschießen beginnt, musikalisch begleitet von der Kapelle RothaarSound. Der Eintritt zum Königsvogelschießen ist frei.

Schützenfest Erndtebrück- Die schönsten Bilder vom Festzug Schützenfest Erndtebrück- Die schönsten Bilder vom Festzug Festzug Erndtebrücker Schützenverein Schützenfest 2022 Foto: Lisa Klaus / WP

Am Samstag, 8. Juli, wird dann gefeiert: Um 17.30 Uhr treffen die Vereine bei der Schützenhalle ein, vor dem Abmarsch um 18 Uhr zur Abholung der Majestäten am alten Rathaus. Um 19.30 Uhr startet das große Zusammenspiel aller Kapellen in der Schützenhalle, bevor um 20 Uhr die neuen Majestäten gekrönt werden. Danach geht die Feier in den Schützenball mit den Würzbuam über – hierfür wird Eintritt in Höhe von 10 Euro fällig.

Weiter geht es am Sonntag, 9. Juli. Um 8 Uhr übernimmt der Tambourcorps des TuS Erndtebrück das Wecken. Um 10 Uhr beginnt der Gottesdienst in der Evangelischen Kirche und um 11 Uhr geht es direkt vor Ort weiter mit dem Frühschoppen, wieder in musikalischer Begleitung durch die Kapelle RothaarSound. Hierzu ist der Eintritt wieder frei.

Für die Festwirtschaft zeichnet beim diesjährigen Schützenfest des ESV Steffes Hof aus Weidenhausen verantwortlich – die Festküche übernimmt Michael Schmidt.

