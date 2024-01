Der große Karnevalsball des EKV wurde am Samstagabend in der Erndtebrücker Schützenhalle gefeiert.

Erndtebrück Bunte Kostüme, zahlreiche Tänze und Partystimmung: Der EKV feiert seinen 33. Geburtstag mit einem begeisterten Publikum.

Es wurde geschunkelt, gelacht und getanzt, als der Erndtebrücker Karnevalsverein 1991 Wittgenstein (EKV) am Samstagabend zum großen Karnevalsball in die Schützenhalle einlud. Für den Verein ein ganz besonderer Ball - immerhin feiern die Mitglieder in diesem Jahr ihren 33. Geburtstag. Ein Grund mehr, ausgelassen zu feiern. Und das taten die Jecken mit vielen Besuchern. „Mit allem drum und dran hatten wir zwischen 500 und 600 Gäste in der Schützenhalle“, freute sich Meik Gebhardt vom EKV.

Um 17.45 Uhr waren schon die ersten Karnevalfans auf den Weg in die Schützenhalle, denn um 18.33 Uhr ging es dort mit dem Programm los. Dort warteten unter anderem die Tänze der Garden auf die Besucher. Seit dem Frühjahr 2023 probten die Tänzer fleißig an ihren Choreographien, um diese dann beim großen Karnevalsball auf die Bühne zu bringen. Neben den traditionellen Gardetänzen gehörten auch moderne Showtänze zu dem Repertoire des EKV. „Um das Jubiläum gebührend zu feiern, wurden eigene Interpretationen von Cats, Starlight Express, The Greatest Showman, Tabaluga, Aladin und Lord oft he Dance einstudiert.“ Und auch die Gastvereine, die am Samstag zu Besuch waren, haben sich etwas einfallen lassen, um den EKV und die vielen Besucher zu begeistern - ein rundum gelungener Abend für alle Karnevalfans, der bis in die frühen Morgenstunden andauerte. „Wir haben noch bis 3.30 Uhr gemeinsam die Schützenhalle gerockt“, so Gebhardt.

Erndtebrück: So schön war der große Karnevalsball des EKV Erndtebrück: So schön war der große Karnevalsball des EKV Partystimmung beim großen Karnevalsball des EKV. Foto: Nasser Trabulsi / Wittgenstein

Das Highlight des Abends war laut Gebhardt der „Aladin-Tanz“. „Da standen alle auf den Bänken und Tischen“, sagt er. „Es ist schon beeindruckend zu sehen, was die Trainer und Tänzer wieder auf die Bühne gebracht haben.“ Der „Aladin-Tanz“ wird übrigens auch am kommenden Wochenende noch einmal aufgeführt, wenn dann der ECC zum großen „Carnevalsball“ in die Schützenhalle einlädt.

