Einkaufen Erndtebrück: So verändert sich der Wochenmarkt

Erndtebrück. Die Zusammensetzung der Händlerschaft verändert sich und es gibt zwischen den Jahren und im Januar ein verändertes Angebot.

Wir freuen uns, ab sofort einen neuen Markthändler auf dem Erndtebrücker Wochenmarkt begrüßen zu dürfen. Der Biolandbetrieb „Grüne Hügel“ aus Frankenberg wird unseren Markt mit Wurst- und Käsespezialitäten erweitern.

Ab Januar 2021 wird der Fischfeinkosthändler leider nicht mehr vor Ort sein. Er stellt sein Angebot wegen Geschäftsaufgabe vollständig ein. Auch der Lüdenscheider Hähnchenmann ist im ganzen Monat Januar - urlaubsbedingt - nicht vor Ort.

Aktuell „keine weiteren Planungen“ für Bad Berleburg Für eine Neuauflage des Wochenmarktes in Bad Berleburg gibt es aktuell „keine weiteren Planungen“, teilt die Stadt Bad Berleburg auf Anfrage unserer Redaktion mit. Das sei angesichts der zusätzlichen Aufgaben wegen der Corona-Pandemie derzeit auch nicht möglich. Damit hat die Stadtverwaltung nach wie vor den Auftrag der Politik aus dem Oktober 2017, Konzepte für einen neuen Wochenmarkt zu erarbeiten. Zur Erinnerung: Der letzte Wochenmarkt auf dem Bad Berleburger Marktplatz vor dem Bürgerhaus ging im Sommer 2017 über die Bühne – mit zuletzt nur noch zwei Händlern. Der Wochenmarkt in Erndtebrück findet weiterhin dienstags von 8 bis 12 Uhr unter den großen Schirmen am alten Rathaus, Siegener Straße, statt – und das laut Gemeindeverwaltung schon seit mehr als 15 Jahren. Üblicherweise bietet der Markt hier ein Sortiment aus Bekleidung, Blumen, Obst und Gemüse, Brathähnchen und frischem Fisch.

Aufgrund der Weichnachtsfeiertage und dem Jahreswechsel findet der Wochenmarkt am 29. Dezember und 5. Januar nur mit eingeschränktem Angebot statt. Am 29. Dezember werden der Lüdenscheider Hähnchenmann, der Biolandbetrieb „Grüne Hügel“ und Frau Eben mit ihren Ständen für den Verkauf öffnen. Am 5. Januar besteht das Warenangebot aus Wurst- und Käsespezialitäten, Bekleidung und dem Sortiment von Frau Eben.

Der nächste Wochenmarkt mit allen anderen Anbietern wird dann ab dem 12. Januar, wie gewohnt, dienstags von 8 Uhr bis 13 Uhr, auf dem Marktplatz neben dem Alten Rathaus in der Siegener Straße ausgerichtet.

Die Gemeinde Erndtebrück weist zudem daraufhin, dass das Parken auf dem Marktplatz generell dienstags von 5 Uhr bis 13 Uhr nicht erlaubt ist. Dies gilt auch, wenn der Wochenmarkt nicht oder nur eingeschränkt stattfindet.