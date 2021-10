Erndtebrück: So verlief der erste Übungseinsatz nach Corona

Erndtebrück. Es ist die erste Übung nach Corona: 72 Feuerwehrleute sind bei Thorwarth & Grebe vor Ort. Eine Bildergalerie finden Sie im Text.

Punkt 17 Uhr. Noch ist es ruhig in der Erndtebrücker Industriestraße 1-7. Auf dem Hof der Firma Thorwarth & Grebe – einem Kunststoffbetrieb – sieht man nur vereinzelt Menschen. Insgesamt 140 Mitarbeiter sind dort beschäftigt – im Werkzeugbau, der Kunststoffspritzerei, dem Lager oder im Büro. Mitarbeiter, die sich wenig später an einem Sammelpunkt treffen werden, wenn gleichzeitig zahlreiche Feuerwehreinheiten aus dem gesamten Erndtebrücker Raum, aus Arfeld, Aue-Wingeshausen und Siegen mit Blaulicht und Martinshorn anrücken. 72 Einsatzkräfte werden hier den Ernstfall proben. Es ist die erste Übung dieser Art nach der langen Coronapause.

Die Feuerwehrleute üben für den Ernstfall. Foto: Ramona Richter / WP

Plötzlich ertönt ein schriller Ton. Die Alarmanlage im Firmengebäude ist soeben angesprungen. Um 17.23 Uhr wird über die Brandmeldeanlage eine starke Rauchentwicklung an die Feuerwehr-Leitstelle in Siegen gemeldet. „Es geht los!“ Kreisbrandmeister Dirk Höbener und Leiter der Erndtebrücker Feuerwehr, Karl-Friedrich Müller, warten bereits am Einsatzort – mit einem Klemmbrett ausgerüstet, beobachten sie das Szenario kritisch und halten fest, was passiert. Doch was ist eigentlich laut Übungslage passiert? „Beim Aufladen der Batterien an einem elektrischen Stapler hat es eine starke Rauchentwicklung gegeben, so dass der Rauchmelder ausgelöst wurde.“ In der ersten Alarmierung mit dem Stichwort „Feuer 4“ werden zunächst drei Fahrzeuge angefordert: der Zug 1 mit Drehleiter, dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) und dem Einsatzleitwagen (ELW).

Weitere Einheiten werden angefordert

Es ist 17.33 Uhr: Von Weitem hört man schon das Martinshorn der Einsatzkräfte. Kurz darauf sind sie auch schon da. Mit Atemschutzgeräten betreten die ersten Feuerwehrleute das Gebäude. „Beim Eintreffen wird festgestellt, dass es zu einem Brand in diesem Bereich gekommen ist. Der Dachstuhl und die weiche Dachhaut haben Feuer gefangen. Eine sehr starke Rauchentwicklung breitet sich in das gegenüberliegende Wohngebiet aus“, heißt es im Szenario der Übung.

+++ Holzstapel brennt in Feudingen - Es war Brandstiftung

Die Feuerwehrleute im Einsatz. Foto: Ramona Richter / WP

Und dann muss alles ganz schnell gehen. Es wird Vollalarm für Erndtebrück ausgelöst. „Anfahrt aller Fahrzeuge in den Bereitstellungsraum Bahnhofstraße Höhe Estarohr.“ Weitere Feuerwehrleute aus Erndtebrück, Schameder, Birkelbach, Birkefehl, Womelsdorf und Balde machen sich auf den Weg – ebenso der Einsatzleitwagen 2 aus Arfeld, die ABC-Spezialisten aus Aue-Wingeshausen und die Atemschutzkomponente aus Siegen. Sie alle wurden eingeteilt in Bereitstellungsraum, Brandbekämpfung und Menschenrettung. Denn: Drei Menschen befinden sich laut Übungsplan noch in Gefahr in einem Gebäude, in dem sich Kunststoffe und andere leicht entzündlich Stoffe befinden. Zum Glück ist dies heute nur eine Übung.

+++ Feuerwehrhaus Schameder wird teuerer als geplant

Und die war lange Zeit geheim. Nur wenige Personen hatte der Leiter der Feuerwehr, Gemeindebrandinspektor Karl-Friedrich Müller, im Vorfeld eingeweiht. „Vor 14 Tagen haben wir mit der Planung begonnen und die Firmenleitung angesprochen. Sie haben sofort zugesagt, wofür wir ihnen sehr dankbar sind. Danach habe ich dann unseren Kreisbrandmeister Dirk Höbener Bescheid gegeben und einem Erndtebrücker Feuerwehrkollegen – unserem Bürgermeister Henning Gronau“, so Müller.

Gute Leistung aller Feuerwehrleute

Erndtebrück- So verlief die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Erndtebrück- So verlief die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Es ist die erste gemeinsame Übung nach Corona: 72 Einsatzkräfte sind zur Firma Thorwarth und Grebe gefahren. Hier ein kleiner Einblick. Foto: Ramona Richter

Erndtebrück- So verlief die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Es ist die erste gemeinsame Übung nach Corona: 72 Einsatzkräfte sind zur Firma Thorwarth und Grebe gefahren. Hier ein kleiner Einblick. Foto: Ramona Richter

Erndtebrück- So verlief die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Es ist die erste gemeinsame Übung nach Corona: 72 Einsatzkräfte sind zur Firma Thorwarth und Grebe gefahren. Hier ein kleiner Einblick. Foto: Ramona Richter

Erndtebrück- So verlief die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Es ist die erste gemeinsame Übung nach Corona: 72 Einsatzkräfte sind zur Firma Thorwarth und Grebe gefahren. Hier ein kleiner Einblick. Foto: Ramona Richter

Erndtebrück- So verlief die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Es ist die erste gemeinsame Übung nach Corona: 72 Einsatzkräfte sind zur Firma Thorwarth und Grebe gefahren. Hier ein kleiner Einblick. Foto: Ramona Richter

Erndtebrück- So verlief die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Es ist die erste gemeinsame Übung nach Corona: 72 Einsatzkräfte sind zur Firma Thorwarth und Grebe gefahren. Hier ein kleiner Einblick. Foto: Ramona Richter

Erndtebrück- So verlief die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Es ist die erste gemeinsame Übung nach Corona: 72 Einsatzkräfte sind zur Firma Thorwarth und Grebe gefahren. Hier ein kleiner Einblick. Foto: Ramona Richter

Erndtebrück- So verlief die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Es ist die erste gemeinsame Übung nach Corona: 72 Einsatzkräfte sind zur Firma Thorwarth und Grebe gefahren. Hier ein kleiner Einblick. Foto: Ramona Richter

Erndtebrück- So verlief die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Es ist die erste gemeinsame Übung nach Corona: 72 Einsatzkräfte sind zur Firma Thorwarth und Grebe gefahren. Hier ein kleiner Einblick. Foto: Ramona Richter

Erndtebrück- So verlief die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Es ist die erste gemeinsame Übung nach Corona: 72 Einsatzkräfte sind zur Firma Thorwarth und Grebe gefahren. Hier ein kleiner Einblick. Foto: Ramona Richter

Erndtebrück- So verlief die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Es ist die erste gemeinsame Übung nach Corona: 72 Einsatzkräfte sind zur Firma Thorwarth und Grebe gefahren. Hier ein kleiner Einblick. Foto: Ramona Richter

Erndtebrück- So verlief die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Es ist die erste gemeinsame Übung nach Corona: 72 Einsatzkräfte sind zur Firma Thorwarth und Grebe gefahren. Hier ein kleiner Einblick. Foto: Ramona Richter

Erndtebrück- So verlief die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Es ist die erste gemeinsame Übung nach Corona: 72 Einsatzkräfte sind zur Firma Thorwarth und Grebe gefahren. Hier ein kleiner Einblick. Foto: Ramona Richter

Erndtebrück- So verlief die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Es ist die erste gemeinsame Übung nach Corona: 72 Einsatzkräfte sind zur Firma Thorwarth und Grebe gefahren. Hier ein kleiner Einblick. Foto: Ramona Richter

Erndtebrück- So verlief die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Es ist die erste gemeinsame Übung nach Corona: 72 Einsatzkräfte sind zur Firma Thorwarth und Grebe gefahren. Hier ein kleiner Einblick. Foto: Ramona Richter

Erndtebrück- So verlief die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Es ist die erste gemeinsame Übung nach Corona: 72 Einsatzkräfte sind zur Firma Thorwarth und Grebe gefahren. Hier ein kleiner Einblick. Foto: Ramona Richter

Erndtebrück- So verlief die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Es ist die erste gemeinsame Übung nach Corona: 72 Einsatzkräfte sind zur Firma Thorwarth und Grebe gefahren. Hier ein kleiner Einblick. Foto: Ramona Richter

Erndtebrück- So verlief die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Es ist die erste gemeinsame Übung nach Corona: 72 Einsatzkräfte sind zur Firma Thorwarth und Grebe gefahren. Hier ein kleiner Einblick. Foto: Ramona Richter

Er ist zufrieden mit der Leistung an diesem Abend. „Man muss ja immer eine Motivation haben“, sagt er mit einem Lächeln. „Es ist nach Corona die erste Übung und alle Kameradinnen und Kameraden haben trotz der langen Pause ihre Arbeit beherrscht. Das ist ja auch wichtig.“ Und warum ausgerechnet diese Firma? „Wir waren schon länger nicht mehr hier“, so Müller. „Wir hatten auch schon Übungen bei den Erndtebrücker Eisenwerken oder der Bundeswehr.“

Zwei Personen brachten die Einsatzkräfte mit einer Trage nach draußen. Foto: Ramona Richter / WP

Während die Drehleiter in Stellung gebracht wird, bauen andere Kameraden die Wasserversorgung auf – unter anderem wird hierzu die Eder genutzt und der Unterflurhydrant bei Estarohr. Gleich mehrere Feuerwehrleute konnten sich somit um die Brandbekämpfung kümmern, während andere wiederum nach vermissten Mitarbeitern in der Firma suchen. Zwei der drei Personen, die sich im Gebäude befinden, sind verletzt und werden mithilfe einer Trage in Sicherheit gebracht. Da die Rauchentwicklung in das Wohngebiet zieht, wird dieses vom Messwagen abgefahren. „Das ist heute zum Glück nur eine Übung“, so Müller.

Um kurz nach 19 Uhr dann ist es soweit. Die letzten Löscharbeiten werden gemacht und bei den Atemschutzgeräten werden die Flaschen ausgetauscht, bevor der Einsatz beendet wird. Nach Hause aber geht es für die Kameraden noch nicht. Stattdessen geht es im Anschluss in das Feuerwehrgerätehaus in Erndtebrück, wo es neben Manöverkritik auch Essen und Trinken für alle gibt. „Das gehört ja auch dazu – sich nach einem solchen Einsatz zu stärken“, sagt Horst Schneider, Zugführer vom Zug 3.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein