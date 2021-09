Erndtebrück: So wurde die Pandemie für Renovierungen genutzt

Das Hallenbad in Erndtebrück war während der Coronapandemie geschlossen. Die Gemeinde nutzte die Zeit für diverse Verschönerungsarbeiten.

„Die Zeit, in der die gemeinschaftlichen Einrichtungen nicht geöffnet werden konnten, haben wir genutzt, um in sie zu investieren und ihre Attraktivität zu steigen“, machte Kämmerer Thomas Müsse am Mittwochabend im ersten Erndtebrücker Ausschuss nach der Sommerpause – dem Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur – deutlich. Die Dreifachturnhalle, das Hallenbad und die Gemeindebücherei haben demnach einer Erfrischungskur erhalten:

Die Dreifachturnhalle

Währende der pandemiebedingten Schließung der Dreifachturnhalle wurden die Partikelfilter der Lüftungsanlage im Gebäude aufgerüstet. Die vorher verbauten Lüftung. Die Aufrüstung zu Filtern der Güteklasse ISO ePM1 konnte mit Mitteln der Bundesförderung für die Corona-gerechte Um- und AUfrüstung von Raumlufttechnischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden (40 Prozent) umgesetzt werden.

Die Kosten für die Maßnahme beliefen sich auf insgesamt 2571,54 Euro. Seit dem 21. Juni ist die Dreifachturnhalle wieder normal geöffnet. „Für den Freizeit- und Vereinssport wurde ein Hygienekonzept erarbeitet, an das sich die Sportgruppen verbindlich halten müssen

“, trug Müsse in der Sitzung vor. Die Einhaltung des Konzeptes ist der Verwaltung durch Unterschrift des entsprechenden Übungsleiters zu bestätigen.

Das Hallenbad

Seit Ende Juni dieses Jahres hat das Hallenbad bereits wieder geöffnet und erstrahlt in neuem Glanz. Die Pandemiezeit wurde durch die Gemeinde Erndtebrück auch hier optimal genutzt, um das Hallenbad umfangreich zu sanieren. Dabei wurden allen Außenfenster getauscht, Fliesen erneuert oder repariert, die Beleuchtung in Umkleiden und Nebenräumen auf LED umgestellt, neue Abdeckungen für die Überlaufrinnen eingebaut, sowie Wände, Pfosten und ein Holzpodest gestrichen. Optisch habe sich die Renovierung gelohnt, aber auch technisch konnte das Hallenbad in den vergangenen Monaten umfangreich auf den neuesten Stand gebracht werden.

Dazu wurden die Beckenwasserpumpen generalüberholt, der Schwallwasserbehälter wurde saniert, neue Filter für die Belüftung eingebaut, die Rohre im Bereich Frisch- Abwasser repariert sowie alle elektrischen

Anlagen überprüft. Außerdem wurde im Aufzug ein neues 2-Wege-Notrufsystem installiert. Die Kosten aller Arbeiten durch externe Unternehmen belaufen sich auf rund 225.000 Euro, plus der Arbeiten, die durch das Hallenbadpersonal übernommen wurden. Zusätzlich wurde ein Strandkorb (939 Euro), sowie drei Liegen (708,76 Euro), Zierpflanzen (768,60 Euro) für die Schwimmhalle sowie zwölf Bänke (3871,76 Euro) für die Sammelankleiden angeschafft. Auch der Betrieb des Hallenbades unterliegt den Regelungen der Coronaschutzverordnung. Aktuell ist das Bad zwar grundsätzlich geöffnet, muss aber pandemiebedingt öfter und intensiv gereinigt werden. Um dies gewährleisten zu können, mussten zusätzliche Schließzeiten eingeführt werden.

Die Gemeindebücherei

Während der pandemiebedingten Schließung der Gemeindebüchrei bis zum Juni 2022 wurde in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein ein Nebenraum saniert und mit einer Küchenzeile, die der Heimatverein gespendet hat, ausgestattet. Zusätzlich wurden neue Schränke zur Aufbewahrung von Literatur angeschafft und eingebaut. Am 2. Juni wurde die Bücherei wieder geöffnet – Besucher müssen sich für einen Besuch anmelden oder an der Eingangstür klingeln.

