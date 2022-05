Erndtebrück: Sperrungen für Ausbau der Grimbachstraße

Bauarbeiten: Der Ausbau der Grimbachstraße in Erndtebrück startet schon bald. Dafür werden Sperrungen eingerichtet. In dem Bereich muss dann auch anders geparkt werden.

Erndtebrück. Der Ausbau der Grimbachstraße startet schon bald. Dafür werden Sperrungen eingerichtet. In dem Bereich muss dann auch anders geparkt werden.

Teile der Grimbachstraße Erndtebrück werden ab Ende Mai zur Baustelle – das teilt jetzt die Gemeindeverwaltung mit. Geplant ist demnach zunächst der Ausbau des ersten Bauabschnittes inklusive der Nebenanlagen vom Kasernentor bis zum Sonnenweg.

In diesem Bereich muss mit voll- bzw. halbseitigen Sperrungen in Teilbereichen gerechnet werden – Umleitungen werden ausgeschildert. Die Hachenberg-Kaserne bleibt während des Bauvorhabens stets erreichbar. Hauptzufahrt zur Kaserne wird die Fahrbeziehung Ortsmitte – Hachenbergstraße – Breslauer Straße – Grimbachstraße sein.

Da nicht auszuschließen ist, dass es zu Verkehrseinschränkungen kommen kann empfiehlt die Gemeinde, anstatt an der Breslauer Straße zu parken, die Parkplätze unterhalb des Schwimmbades und die ehemalige Buswende in der Mozartstraße zu nutzen. Über die vorhandenen fußläufigen Verbindungen ist die Breslauer Straße in ca. 200 Metern erreichbar.

Die Baustelle dauert voraussichtlich von Ende Mai bis Ende Dezember. In diesem ersten Bauabschnitt werden die Trinkwasserhausanschlüsse, die Gehwege und im Bereich der Fahrbahn der Frostschutz und der die bituminöse Decke erneuert. Die Baustelle betrifft die Anlieger rund um das Ederfeld und den Hachenberg. „Daher bedankt sich die Gemeinde Erndtebrück schon für die Geduld und die gegenseitige Rücksichtnahme in dieser Bauzeit“, heißt es in der Mitteilung.

