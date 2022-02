Erndtebrück: Trauer um UWG-Urgestein „Sir Henry“ Wörster

Heinrich Wörster war seit 1984 in der Erndtebrücker Lokalpolitik aktiv.

Erndtebrück. 1989 gründete „Sir Henry“ Wörster in Erndtebrück die UWG und blieb ihr bis zu seinem Ausscheiden 2020 treu. Die Trauer um ihn ist groß.

Mit einer traurigen Nachricht begann am Mittwochnachmittag die Sitzung des Erndtebrücker Gemeinderates – Heinrich „Sir Henry“ Wörster ist am Dienstag, 22. Februar im Alter von 71 Jahren verstorben. Mit einer Schweigeminute gedachten die Ratsmitglieder dem UWG-Urgestein.

„Sir Henry, wie wir ihn immer respektvoll genannt haben, war ein Urgestein der Erndtebrücker Lokalpolitik. Die Politik wurde ihm bereits in die Wiege gelegt: Sein Vater, Adolf Wörster, war seinerzeit Amtsdirektor und somit quasi ein Vorgänger unseres heutigen Bürgermeisters. So verwundert es nicht, dass Henry 1984 in die Lokalpolitik kam“, schreibt die UWG in ihrem Nachruf.

Wörster scheute sich nie, für seine Meinung einzustehen

„Zunächst als Mitglied der CDU, gründete er 1989 mit seinen Mitstreitern die Unabhängige Wählergemeinschaft Erndtebrück, der er seither ununterbrochen bis zu seinem Ausscheiden aus der aktiven Kommunalpolitik Ende 2020 als Fraktionsvorsitzender vorstand. Bereits dieser Schritt zeigte, dass er sich nie scheute, seinen eigenen Weg einzuschlagen und für seine Meinung einzustehen.

„Als Fraktionsvorsitzender wirkte Henry in einer Rolle, die ihm auf den Leib geschneidert zu sein schien. Insbesondere bei Haushaltsdebatten konnte er mit seinen detaillierten und punktgenauen Fragen den Finger zielgerichtet in die Wunde legen. Kostenrechnung, für viele ein Buch mit sieben Siegeln, war sein ganz besonderes Steckenpferd. Dabei ist diese Fachkenntnis Ergebnis harter Arbeit: Henry legte großen Wert darauf, sich in kommunalpolitischen Themen weiterzubilden und eben nicht nur mit deutlichen Worten, sondern auch sachlich und fundiert zu argumentieren.

Neben Politik lag ihm auch die Geselligkeit am Herzen

„In zahlreichen Ausschüssen hat Henry gewirkt und dort seine Fußspuren hinterlassen. Besonders hervorzuheben sei hier der Betriebsausschuss, dessen Hauptthema die Wasserversorgung der Edergemeinde ist. Aber nicht nur das rein politische Geschäft lag ihm am Herzen, sondern auch das Gesellige. Er war anderthalb Jahrzehnte in der Organisation der Kinderferienspiele aktiv und trug dort auch wesentlich zur guten Stimmung bei. Diese Fähigkeit, ernsthafte, faktenbasierte und bürgernahe Politik mit Geselligkeit, Humor und Freude an der Arbeit zu vereinen, zeichnete Henry ganz besonders aus.

„So gelang es ihm immer wieder, die UWG mit all ihrer charakterlichen und politischen Vielfalt zusammenzuhalten. Bei einem kühlen Bier am Lagerfeuer oder in der Gastwirtschaft konnte man mit ihm über Gott und die Welt reden, auch fernab jeglicher Kommunalpolitik. Mit Henry verlieren wir nicht nur unser Gründungsmitglied und unseren jahrzehntelangen Fraktionsvorsitzenden, sondern einen geselligen Mitstreiter und wirklich guten Freund. Wir trauern mit seinen Angehörigen und allen, denen er wichtig war, und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.“

