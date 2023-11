Erndtebrück: Unbekannte zerstören Wartehäuschen am Bahnhof

Erndtebrück. Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende eine Glasscheibe des Wartehäuschens eingeschlagen. Die Hintergründe.

Eigentlich sollte sie Bahnreisende während des Wartens auf den Zug vor Wind und Regen schützen – nun liegt sie zertrümmert auf dem Bahnsteig des Erndterbrücker Bahnhofs. Die Rede ist von einer Glasscheibe eines Wartehäuschens, die unbekannte Täter am vergangenen Wochenende völlig zerstörten.

Wann genau die Täter am Erndtebrücker Bahnhof zuschlugen, ist unklar. Wie Polizeipressesprecher Niklas Zankowski auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, wurde die Polizei am späten Sonntagabend gegen 22.40 Uhr über den Vorfall informiert. „Ein Zeuge hatte jedoch berichtet, dass er die zerstörte Glasscheibe am Wartehäuschen bereits am Samstagabend, 4. November, gegen 21 Uhr gesehen hatte.“

Den Schaden am Wartehäuschen schätzen die Polizeibeamten auf rund 3000 Euro.

