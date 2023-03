Erndtebrück: Vakanz beendet - Neuer Frauenarzt im MVZ

Das Vamed MVZ in Erndtebrück ist wieder mit einem Gynäkologen versorgt: Unser Build zeigt das Team von links nach rechts: Julia Kahlert, Dr. med. Joachim Steller, Annette Thoms und Mirjam Dickel.

Erndtebrück. An drei Tagen die Woche bietet der Bad Berleburger Klinikbetreiber Vamed jetzt wieder eine gynäkologische Versorgung in Erndtebrück an.

Das Medizinische Versorgungszentrum in Bad Berleburg (MVZ) hat für seinen Fachbereich Gynäkologie in Erndtebrück einen weiteren Arzt gefunden: Dr. Joachim Steller ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und führt die Schwerpunktbezeichnungen „Gynäkologische Onkologie“, „Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin“ sowie „Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin“.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit der Unterstützung von Herrn Dr. Steller in Erndtebrück wieder an drei Tagen eine gynäkologische Versorgung anbieten können und wünschen ihm nachträglich einen guten Start an seiner neuen Wirkungsstätte und mit seinen neuen Patientinnen“, erklärt Annette Thoms, die nicht-ärztliche Leiterin des MVZ.

Medizinische Ausbildung

Dr. Steller studierte an der Philipps-Universität zu Marburg Medizin und war an der dortigen Universitätsklinik u.a. als Oberarzt tätig. Im weiteren Verlauf seiner ärztlichen Tätigkeit war er als Chefarzt und Ärztlicher Direktor einer Frauenklinik mit Brustzentrum in Süddeutschland tätig. Für unsere Region ist der Gynäkologe kein Unbekannter – er praktizierte zuletzt als niedergelassener Facharzt im MVZ des St. Franziskus Hospital Winterberg.

Dr. Steller bietet jeweils dienstags und donnerstags in den Ederarkaden Sprechstunden an und auch die Sprechstunde von Dr. Sandra Hartmann findet montags weiterhin statt.

Das sind die Sprechzeiten

Damit ist die Gynäkologie in Erndtebrück jeweils montags von 11 Uhr bis 18 Uhr, dienstags von 9 Uhr bis 19 Uhr und donnerstags von 9 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

Offene Sprechstunden finden jeweils montags von 12 Uhr bis 12.30 Uhr und 15.30 bis 16 Uhr sowie dienstags von 10.30 Uhr bis 11 Uhr, 12 Uhr bis 12.30 Uhr sowie 15 Uhr bis 15.30 Uhr und 17 Uhr bis 17.30 Uhr statt.

