Erndtebrück verabschiedet sich Kreuztaler Drehleiter

Berthold Braun (Wehrführer der Kreuztaler Feuerwehr) und Bürgermeister Walter Kiß nehmen die Kreuztaler Drehleiter in Erndtebrück von Bürgermeister Henning Gronau, Karl Friedrich Müller (Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Erndtebrück) und Jens Maletschek (kommissarischer Löschzugführer Zug 1) in Empfang.

Erndtebrück. Erneuter Wechsel im Furhpark der Gemeinde Erndtebrück: Die Drehleiter der Kreuztaler Feuerwehr verlässt nach neun Monaten Dienst Erndtebrück.

Ein großer Dank geht von Erndtebrück nach Kreuztal: Grund dafür ist die Leihgabe einer Drehleiter. 2020 erreichten die Edergemeinde gleich zwei große Neuzugänge: Am 13. Januar empfing Erndtebrück die Leihgabe der Kreuztaler Feuerwehr, am 6. Juni kam die lang ersehnte eigene Neuanschaffung in Erndtebrück an. Von diesem Zeitpunkt an beherbergte das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Erndtebrück nun zwei Fahrzeuge mit Drehleiterkorb.

Nun gibt es einen erneuten Wechsel im Fuhrpark der Gemeinde: Die Drehleiter der Kreuztaler Feuerwehr verlässt nach knapp neun Monaten Dienst Erndtebrück. Beim Zusammenkommen der Bürgermeister und der Feuerwehr-Leitungen in Erndtebrück lobten alle die gute interkommunale Zusammenarbeit. „Die direkte Hilfe und Bereitstellung eines solchen Fahrzeugs sind bei weitem keine Selbstverständlichkeit“,

betonte Karl Friedrich Müller, der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Erndtebrück. „Ich finde es wichtig, dass wir Kommunen uns in solchen Notsituationen gegenseitig aushelfen und unterstützen“, bestätigt Bürgermeister Walter Kiß die Hilfsbereitschaft der Nachbarkommune.

Drehleiter war unabdingbar

Da die Gemeinde Erndtebrück über sechs drehleiter-pflichtige Gebäude verfügt, war die Bereitstellung einer Drehleiter für die Zwischenzeit unabdingbar. Wehrführer Berthold Braun der Kreuztaler Feuerwehr bestätigt den funktionalen Charakter der Leihgabe: „Auch für das Fahrzeug selbst ist die weiterlaufende Nutzung positiv. So bleibt die Mechanik in Bewegung.“

Und diese Beweglichkeit wurde prompt eingesetzt: Jens Maletchek, stellv. Zugführer im Zug 1 in Erndtebrück erinnert sich: „Gleich am ersten Abend, als die Drehleiter Erndtebrück erreichte, wurde diese

direkt zu ihrem ersten Einsatz auf Erndtebrücker Gebiet alarmiert. Dementsprechend war die Übergabe eine Punktlandung, für die wir uns sehr glücklich schätzen dürfen.“

Seit Mitte Juni haben die Erndtebrücker nun ihr eigenes Fahrzeug. DLK 23-12, eine Drehleiter der Firma Magirus. Für die Bürger der Edergemeinde bedeutet die Drehleiter schnellere Ausrückzeiten, verbunden mit besserer Hilfeleistung. Um dieses hochfunktionale Fahrzeug auch vollständig nutzen zu können, fanden für einige Kameraden Einarbeitung und Umschulung auf das neue Fahrzeug statt.

Weniger Einsätze

Geputzt und poliert nahmen die Herren aus Kreuztal ihre Drehleiter bei der Übergabe in Empfang. Das Zusammenkommen nutzten die Kollegen auch zum Austausch über den aktuellen Stand in den jeweiligen Kommunen und Feuerwehren. Die positive Bilanz: Die Feuerwehren berichten momentan von entscheidend weniger Einsätzen.