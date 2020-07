Heimatpreis Erndtebrück verleiht Heimatpreis in Höhe von 5000 Euro

Erndtebrück. Engagierte Bürger der Gemeinde Erndtebrück können sich jetzt für den diesjährigen Heimatpreis bewerben. So gehts.

„Da ist meine Heimat, da bin ich zu Haus“ titelte einst Walter Birkelbach aus Birkelbach und beschrieb die Natur, das Tierreich und Tüchtigkeit der Menschen in seiner Heimat. Walter Birkelbach schrieb diese Zeilen im Jahr 1940, die noch heute den meisten Wittgensteinern bekannt sind.

Auch heute ist unsere Heimat mit all ihren Vorzügen ein Grund, stolz zu sein und ein Teil unserer Identität – so heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Erndtebrück. „Heimat ist etwas, dass nicht einfach da ist, Heimat ist etwas, dass bewahrt, gepflegt und gelebt werden muss. Hierzu braucht es auch das Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger. Diese tolle Engagement soll gewürdigt und ausgezeichnet werden.“

Erfolgreiche Bewerbung um Förderung

Durch den Beschluss des Rates der Gemeinde Erndtebrück und die erfolgreiche Bewerbung im Rahmen der Heimatförderung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, steht ein Preisgeld in

Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung. Bewerben können sich Vereine, Initiativen und private Akteure die sich in der Gemeinde Erndtebrück für den Erhalt und die Entwicklung der Heimat einsetzen.

Ausgezeichnet werden konkrete, bereits verwirklichte Projekte. Das Projekt soll auf maximal fünf DIN A4, zzgl. möglicher Fotos, Seiten beschrieben werden. Außerdem können bis zu zwei Pläne bis zu einer Größe von DIN A0 eingereicht werden.

Bewerbung per Post oder E-Mail

Die Bewerbung erfolgt formlos und kann postalisch an die Gemeinde Erndtebrück, Talstraße 27 oder per E-Mail an info@erndtebrück.de, Betreff „Heimat-Preis 2020“ gesendet werden. Einsendeschluss ist der 16.08.2020.

Eine Jury aus Vertretern der im Rat vertretenden Fraktionen und Vertretern aus der Bürgerschaft wird anhand folgender Kriterien bis zu drei Preisträger auswählen:Heimat und Tradition, Ehrenamtliches Engagement, Innovation, Zugänglichkeit und Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit, Möglichkeit zur Beteiligung, Gesellschaftlicher Mehrwert. Ansprechpartner ist:Andreas Dreisbach, 02753 / 605 -153 oder a.dreisbach@erndtebrueck.de