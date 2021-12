Bei einem Feuer im Pelletwerk der Firma Cycleenergy im Industriepark Wittgenstein in Schameder sind drei Mitarbeiter leicht verletzt worden. Das Feuer ist in einer Filteranlage entstanden.

Blaulicht Erndtebrück: Verletzte bei Feuer im Pelletwerk in Schameder

Schameder. Feuer in Filteranlage sorgt für großen Einsatz im Industriepark Wittgenstein. Drei Mitarbeiter der Firma Cycleenergy versuchten zu löschen.

Bei einem Brand im Pelletwerk im Industriegebiet in Schameder sind in der Nacht zum Donnerstag drei Mitarbeiter verletzt worden. Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei sind mit über 70 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Das berichtete der Leiter der Feuerwehr Erndtebrück Karl Friedrich Müller am Morgen.

Ein Mitarbeiter der Nachtschicht soll leichte Brandverletzungen im Gesicht erlitten habe und soll zur besseren Behandlung in eine Spezialklinik gebracht worden sein. Seine beiden Kollegen sollen Rauchgase eingeatmet haben und wurden zur Kontrolle an den Rettungsdienst übergeben.

Alarmstufe auf Feuer 5 erhöht

Gegen 3.28 Uhr lösten die Digitalen Funkmeldeempfänger „Feuer 5“ aus. Zuvor hatte die Brandmeldeanlage des Pelletwerkes der Firma Cycleenergy Alarm geschlagen. Erste Feuerwehreinsatztrupps und Polizei bestätigten das Feuer und erhöhten die Einsatzkategorie sofort auf die deutlich höhere Stufe „Feuer 5 - Industriebrand“. In der Folge wurden neben Einheiten aus der gesamten Gemeinde Erndtebrück auch die nahe gelegenen Löschgruppen Rinthe und Hemschlar aus Bad Berleburg alarmiert und der große Einsatzleitwagen aus Arfeld hinzugezogen.

DRK und Malteser versorgen Verletzte

Während die Feuerwehrleute einen Löschangriff und die Wasserversorgung aufbauten, wurden parallel die Verletzten durch den DRK-Rettungsdienst und den Malteser Hilfsdienst versorgt.

Nachdem Wasserreserven der Tanklöschfahrzeuge aufgebraucht waren, wurde die Löschwasserzisterne des Unternehmens angezapft. Gleichzeitig wurde auch der Bauhof der Gemeinde Erndtebrück gerufen, um mit einem Winterdiensttraktor Tausalz zu streuen. Die Minusgrade sorgten dafür, dass Löschwasser auf den Asphaltflächen im Pelletwerk schnell gefror und die Flächen gefährlich rutschig machte.

Ursache noch unklar

Neben den Feuerwehrleuten in der direkten Einsatzlage, wurden auch Kräfte in Bereitschaft gehalten. Außerdem rückten Ausrüstungseinheiten aus Siegen an, um die Versorgung mit schwerem Atemschutz sicherzustellen.

Gegen 5 Uhr wurde die abgelöschte Filteranlage durch die Feuerwehr genau unter die Lupe genommen. Neben Wärmebildkameras wurden begehbare Teile geöffnet und inspiziert. Was das Feuer ausgelöst hat und wie groß der Sachschaden ist, dazu konnten Polizei und Feuerwehr am Morgen noch keine Angaben machen.

