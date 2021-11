Erndtebrück: Verwaltung hat vermehrten Vandalismus im Blick

Erndtebrück. Nicht nur Bürger Enrdtebrücks nehmen verstärkt Vandalismus wahr – auch die Verwaltung hat dies auf dem Schirm. Es soll vermehrt Kontrollen geben.

Ederauenpark, Pavillon, offener Bücherschrank, Kleidercontainer – die Zahl der Fälle von Vandalismus in Erndtebrück scheint zuzunehmen und erregt vor allem in den sozialen Medien Ärger: „Es ist schon ein Problem, es passiert ja leider öfter in der letzten Zeit“, schreibt uns eine Leserin. „Leider scheint es die Behörden nicht wirklich zu interessieren.

„Traurig“, kommentiert ein weiterer Leser. Zuletzt war ein Lkw-Auflieger voller Kleiderspenden, die nach Bethel gehen sollten, zwei Mal aufgebrochen worden (wir berichteten). Kurz zuvor hatten die tiefen Radspuren im Rasen des neuen Ederauenparks sowie die Bücher in der Feuerschale für Aufregung gesorgt. Für die Bürger ist der Vandalismus schon zum Problem geworden – wie ordnet die Gemeindeverwaltung die Vorkommnisse ein?

Vermehrte Kontrollen

„Auch die Gemeindeverwaltung beobachtet eine zunehmende Häufung von Vandalismus an öffentlichen bzw. der Allgemeinheit zugänglichen Plätzen und Orten im Gemeindegebiet. Der ordnungsbehördliche Außendienst versucht, im Rahmen der personellen Möglichkeiten, vermehrt Kontrollen durchzuführen“, teilt die Verwaltung auf unsere Nachfrage mit.

„Dabei sind Polizei und Verwaltung für Hinweise aus der Bevölkerung dankbar, um weiterem Vandalismus entgegenzuwirken und öffentliche Plätze sauber zu halten. Sollten Fälle von Vandalismus bemerkt werden, ist es hilfreich, diese schnell der Polizei oder dem Ordnungsamt zu melden, damit schnellstmöglich weitere Schritte eingeleitet werden können. Da es in unser aller Interesse ist und sein sollte, Vandalismus zu verhindern, hoffen wir auf die Achtsamkeit und Mithilfe unserer Bürgerinnen und Bürger“, so die Verwaltung weiter.

