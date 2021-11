Erndtebrück: Wasserpreis steigt 2022 um 10 Cent

Das Wasser in Erndtebrück wird ab kommendem Jahr teurer, nachdem mit Sonderpost die Preise lange gedrückt werden konnten.

Erndtebrück. 2022 wird das Wasser in Erndtebrück wohl teurer werden – der Preis pro Kubikmeter soll von 1,64 auf 1,74 Euro steigen.

Die Wassergebühr in der Gemeinde Erndtebrück soll erhöht werden – das ist der Vorlage für den Betriebsausschuss zu entnehmen. Demnach soll der Preis von 1,64 Euro pro Kubikmeter auf 1,74 Euro steigen.

Grundlage für die Erhebung von Wasserbezugsgebühren ist das Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) in Verbindung mit der Wasserversorgungssatzung und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Erndtebrück. Nach dieser Satzung beträgt der Wasserpreis seit dem 1. Januar 2021 für Verbraucher 1,64 Euro pro Kubikmeter.

Reduzierung wegen Überdeckung

Die vierteljährliche Grundgebühr (je nach Nennleistung des Wasserzählung) liegt derweil zwischen 30 und 540 Euro (netto). Bei unveränderten Grundgebühren soll sich die Verbrauchsgebühr ab 2022 von bisher 1,64 Euro auf 1,74 Euro pro Kubikmeter erhöhen – dabei ist die Überdeckung von 2018 und 2019 in Höhe von insgesamt 15 Cent bereits abgezogen. Sonst läge der kostendeckende Preis bei 1,89 Euro pro Kubikmeter.

„Selbst durch den gebührenmindernden Einsatz des noch zur Verfügung stehenden Sonderpostens für den Gebührenausgleich ist es aufgrund gestiegener laufender Kosten nicht gelungen, die bisher gültige Gebühr auch in 2022 zu halten“, heißt es dazu in der Vorlage. In den vergangenen Jahren konnte der Preis für die Verbraucher noch stabil gehalten werden.

2019 gab es noch einen Puffer

2017 bis 2019 betrug der Wasserpreis noch 1,54 Euro pro Kubikmeter (netto) und als vierteljährliche Grundgebühr je nach Nennleistung des Wasserzählers zwischen 30 und 540 Euro (netto). Auch 2019 schon registrierte das Wasserwerk gestiegene laufende Kosten und eine Erhöhung des Wassereinkaufspreises durch den Wasserverband um insgesamt 7 Cent pro Kubikmeter – seit 2017. Der Sonderposten „Gebührenausgleich Wasser“ mit rund 155.450 Euro konnte diesen Anstieg jedoch noch abfangen und die Gebühren für den Verbraucher stabil halten.

2016 sank der Preis sogar noch um 4 Cent auf 1,54 Euro. Möglich wurde dies durch mehr Einnahmen des Erndtebrücker Wasserwerks in den Jahren 2014 und 2015 gegenüber den Ausgaben. Von den Überschüssen wollte die Gemeinde schließlich rund 78.000 Euro einsetzen, um die Gebühren bis 2019 „möglichst stabil“ zu halten.

Kalkulationen für 2022

Laut Betriebsabrechnungsbogen mit Betriebswirtschaftsrechnung 2022 für das Wasserwerk der Gemeinde Erndtebrück ergibt sich unter Ansatz der kostendeckenden Gebühr 2021 von 1,78 Euro pro Kubikmeter eine jahresbezogene Kostenunterdeckung von minus 36.630 Euro. Bei einer Wasserverkaufsmenge von 345.500 Kubikmetern bedeutet dies 11 Cent pro Kubikmeter.

Die kostendeckende Gebühr 2022 beträgt somit 1,89 Euro pro Kubikmeter bei unveränderten Grundgebühren. Abzuziehen sind dann noch die Kostenüberdeckungen aus den Jahren 2018 (in Höhe von 17.250 Euro) und die Kostenüberdeckung aus 2019 (in Höhe von 33.200 Euro), um die Gebühren zu mindern. Dadurch ergibt sich bei einer geplanten Verkaufsmenge von 345.500 Kubikmetern eine Senkung der Verbrauchsgebühren von 15 Cent pro Kubikmeter.

