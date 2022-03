Erndtebrück: Wohnraum für Geflüchtete aus Ukraine gesucht

Erndtebrück. Auch die Gemeinde Erndtebrück bereitet sich auf den Strom der Geflüchteten aus der Ukraine vor. Dafür wird privater Wohnraum dringend gesucht.

Millionen Menschen in der Ukraine müssen derzeit vor den Gefechten aus ihrer Heimat fliehen. Die Welle der Hilfsbereitschaft war bereits bei der Verteilung von Hilfsgütern riesig - nun geht es um die Unterbringung. Deutschland rechnet mit vielen Menschen, die bei uns Schutz und Zuflucht suchen. Auch die Gemeinde Erndtebrück bereitet sich darauf vor. Da es sich bei den Geflüchteten überwiegend um Frauen mit Kindern handelt, wird vor allem privater Wohnraum gesucht.

Hier finden Bad Berleburger Informationen für die Bereitstellung von Wohnraum

Eine Zwischenlösung in größeren kommunalen Einrichtungen soll möglichst verhindert werden. „Es ist wichtig, dass die Menschen, die so viel Leid in Ihrer Heimat erfahren haben, hier zu Ruhe kommen können. Da der kommunale Wohnraum allerdings begrenzt ist, hoffen wir, dass wir hilfsbereite Bürger in Erndtebrück finden, die Wohnraum zur Miete zur Verfügung stellen können“, so Bürgermeister Henning Gronau. Daher die dringende Bitte seitens der Gemeinde Erndtebrück: Wer leerstehende Wohnungen oder Häuser im Raum Erndtebrück besitzt und diese für die Unterbringung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine zur Verfügung stellen kann, sollte sich im Rathaus melden.

Hier finden Bad Laaspher Informationen für die Bereitstellung von Wohnraum

Henning Gronau bedankt sich bereits im Vorfeld: „Ich bin froh und dankbar für die Solidarität und Hilfsbereitschaft der Erndtebrücker und wir helfen damit nicht nur den Menschen, die aus Ihrer Heimat vor Krieg und Leid fliehen, sondern zeigen auch, dass wir in Europa zusammenstehen und gemeinsam ein Zeichen gegen Krieg setzen. Ich bin ganz optimistisch, dass sich die geflüchteten Familien bei uns wohlfühlen werden.“

Kontakt per Mail an info@erndtebrueck.de oder auch telefonisch unter 02753-605-138.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein