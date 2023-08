Erndtebrücker Eisenwerk ersetzt schwarze Bretter durch App

Erndtebrück. Mitarbeiterzeitung oder Aushänge sind in Erndtebrück und bald in der ganzen EEW Group Geschichte. Für diese Revolution sorgt eine Mitarbeiter-App.

Die neue Mitarbeiter-App des Erndtebrücker Eisenwerks kommt gut an: „Toll, dass wir jetzt schneller und alle gleichzeitig über Neuigkeiten informiert werden“, ist zu hören. „Alle Infos gibt es endlich digital und an einem Ort.“ „Es ist viel einfacher, die Kollegen ohne PC-Arbeitsplatz zu erreichen.“ „Die App macht den Austausch viel leichter – die unübersichtlichen schwarze Bretter gehören endlich der Vergangenheit an.“

Die Vorteile der neuen Mitarbeiter-App „EEW NEEWS“ waren für die Mitarbeitenden der EEW Group am Standort Erndtebrück offensichtlich. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Bereits eine Woche nach dem Start am 1. Juni waren 60 Prozent der Mitarbeitenden in der App aktiv, bilanziert das Unternehmen. Am Stichtag Freitag, 11. August, rund zwei Monate später, nutzen mehr als 80 Prozent der Mitarbeitenden die digitale Plattform. Das wertet man im Erndtebrücker Grünewald als Erfolg.

Lesen Sie auch

Bessere Vernetzung der Mitarbeitenden

Was kann die App? Aktuelle Informationen aus dem Unternehmen schneller erhalten, die Kommunikation digitalisieren und einen engeren internen Austausch ermöglichen: Mit diesen Zielen hat die EEW Group die Mitarbeiterapp eingeführt. „Die App ist ein wichtiger Baustein zur Digitalisierung zentraler Prozesse innerhalb der Unternehmensgruppe. Sie ermöglicht eine bessere Vernetzung der Mitarbeitenden und den Aufbau einer einheitlichen Kommunikationsstruktur. So können wir Wissen in der gesamten Gruppe teilen und auch standortübergreifend als globales Team noch enger zusammenrücken“, betont Geschäftsführer Christoph Schorge.

Zu Foto 1: Melissa Kuhn-Henk, Leiterin Unternehmensstrategie, Geschäftsführer Christoph Schorge, die Projektleiterinnen Carolin Helsper und Michaela Kurth sowie Personalleiterin Jessica Becker (von links) präsentieren die EEW-Mitarbeiterapp. Foto: Erndtebrücker Eisenwerk / WP

Was kann die digitale Alternative

Dabei leiste die NEEWS-App weit mehr als ein klassisches Intranet. Informationen und Neuigkeiten aus dem Unternehmen seien multimedial und nicht nur am PC, sondern auch am Smartphone oder Tablet verfügbar. Ob Updates zu Aufträgen und Projekten, Hinweise zu internen Events oder Gratulationen zum Dienstjubiläum: Auch Mitarbeitende ohne PC-Arbeitsplatz könnten sich unkompliziert auf dem Laufenden halten und auch zentrale Informationen rund um die Tätigkeit bei EEW abrufen – von Schichtplänen über die Zeiterfassung bis hin zu den Mitarbeitenden-Benefits. Ebenso könnten sich alle Nutzer in den Kommentaren, in Einzel- und Gruppenchats sowie auf der digitalen Pinnwand mit eigenen Beiträgen einbringen und miteinander kommunizieren – eine Möglichkeit, die seit Tag eins angenommen werde, so das Unternehmen weiter. „Die App stellt für uns alle einen tollen Mehrwert dar. Es ist ein reger Austausch unter den Mitarbeitenden entstanden und alle, die die App nutzen, sind immer auf dem neuesten Stand“, sagt auch die Betriebsratsvorsitzende Anke Möllers.

Von EEW mit entwickelt

Die NEEWS-App basiert auf der Software von Staffbase. Sie wurde unter der Projektleitung von Carolin Helsper (Marketing - interne Kommunikation) und Michaela Kurth (HR) in den vergangenen Monaten EEW-intern konzipiert, erstellt und eingeführt. Entstanden ist eine interaktive, betriebsrats- und datenschutzkonforme Plattform, die im nächsten Schritt auch an den weiteren internationalen Standorten der Unternehmensgruppe ausgerollt werden soll.

Mit der Einführung der App verfolge die EEW Group nicht nur das Ziel, den internen Zusammenhalt zu stärken, sondern auch nach außen als Firma „Gesicht“ zu zeigen und sich einer breiten Zielgruppe auf einem weiteren digitalen Kanal zu präsentieren. Auch für externe Interessierte biete die EEW-App verschiedene Funktionen wie News, Messekalender, Unternehmensporträt, Karriereportal, Kontaktmöglichkeiten und Anfahrtsbeschreibungen.

Die NEEWS-App kann kostenlos im Apple App Store und im Google Play Store heruntergeladen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein