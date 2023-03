Erndtebrücker Eisenwerk: Wladislaw Andreev bleibt nie stehen

Erndtebrück. Der Familienvater liebt das Blech und das Schweißen. Nach zwei Berufsausbildungen hat er jetzt auch noch den Meister gemacht. Das treibt ihn an.

„Man muss konsequent sein und ein Ziel vor Augen haben“, sagt Wladislaw Andreev. Der 27-jährige Bad Berleburger hat sich seinen Traumjob mit diesem Motto erarbeitet. Aber der Weg zu seiner Produktions-Meisterstelle bei der EEW Group in Erndtebrück war nicht vorgezeichnet. Der 27-Jährige machte sogar zwei Berufsausbildungen hintereinander.

„Ich habe erst mal Kfz-Mechatroniker gelernt. Meine Lieblingsaufgabe dabei waren Karosseriearbeiten mit Blechen und Schweißen“, sagt Andreev, der sich noch während seiner ersten Ausbildung auf die Suche nach Alternativen und damit seinem jetzigen Beruf macht. „Meine Wahl fiel auf das Erndtebrücker Eisenwerk, auch weil die Firma einen guten Namen hat. Und dann habe ich mich im letzten Jahr meiner Ausbildung im Handwerk schon für eine Ausbildung als Konstruktionsmechaniker Fachrichtung Schweißtechnik beworben.“

Wladislaw Andreev (links/27) hat seinen Traumjob beim Erndtebrücker Eisenwerk gefunden. Er ist Produktionsmeister und koordiniert die Arbeit von 30 Mitarbeitern in der Rohrproduktion. Foto: Lars-Peter Dickel / WP

Dass dies noch einmal drei Jahre Ausbildung bedeutet hat, war dem Bad Berleburger klar, aber er wollte eben konsequent sein Ziel verfolgen. 2019 hatte der heute 27-Jährige dann seinen Facharbeiterbrief in der Hand. „Danach habe ich in ganz verschiedenen Abteilungen gearbeitet, zum Beispiel beim maschinellen Unter-Pulver-Schweißen. Ich wollte aber in das Hand-Schweißer-Team.“ Diese Spezialisten werden für schwierige Stellen oder Reparaturen eingesetzt. „Dafür muss man sehr gefühlvoll und geschickt sein“, beschreibt Wladislaw Andreev seine damalige Arbeit. „Für mich ist entscheidend: Ich möchte nicht jeden Tag dasselbe machen.“ Und bei den Spezialisten werden mit drei verschiedenen Verfahren ganz unterschiedliche Materialien und Legierungen geschweißt. Aber auch hier ist der Weg des inzwischen verheirateten Familienvaters nicht zu Ende. „Stehenbleiben ist für mich keine Option. Ich wollte schauen, wohin ich mich entwickeln kann.“ Außerdem wollte der Bad Berleburger in Wittgenstein und bei seinem Unternehmen bleiben. „Das ist wie eine Familie für mich“. Drei Optionen liegen auf dem Tisch: Die Meisterschule, der Techniker oder die Weiterbildung zum Schweißfachmann.

Für Weiterbildung freigestellt

„Ich habe mich für den Meister entschieden, weil ich sehr gerne mit meinen Kollegen arbeite und habe zu meinem Meister gesagt: Das, was Du da machst, möchte ich auch mal machen.“ Andreev suchte das Gespräch mit seinen Vorgesetzten, um die Möglichkeiten abzuklären. Die Weiterbildung kann in fünf Monaten in Vollzeit oder aber in der Abendschule erfolgen. „Mein Arbeitgeber hat mich für fünf Monate freigestellt. Die Ausbildung dauerte dann von Januar bis Mai 2021.“ Danach ging es erst einmal zurück in die Produktion, bis kurze Zeit später eine Stelle als Produktionsmeister ausgeschrieben war. „Ich habe mich beworben und wurde genommen“, sagt Andreev und lächelt. Jetzt ist er Vorgesetzter für 30 Mitarbeiter in der Rohrproduktion.

Diese Berufe bildet EEW aus Diese Ausbildungsberufe bietet EEW am Standort Erndtebrück: Konstruktionsmechaniker (w/m/d), Industriemechaniker (w/m/d), Fachinformatiker für Systemintegration (w/m/d), Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (w/m/d). Start ist jeweils am 1. August 2023. Kontakt für Fragen und Bewerbungen: Lena Hammer Personalabteilung Lena.Hammer@eew-group.comTel. 02753/609-2024 Weitere Infos auch auf unserem Karriereportal/ auf unserer Webseite www.eew-group.com

Wir wollten von dem Vater zweier Kinder wissen, wie er ihnen erklärt, was der Papa macht. Andreev muss schmunzeln: „Wenn der Papa morgens zur Arbeit fährt, versucht er 30 Leute auf Trab zu halten.“ Zu erklären, wie die EEW Group technisch anspruchsvolle Rohre aus verschiedenen Materialien herstellt, ist schon komplexer: „Ich würde das mit einem Blatt Papier erklären. Das kommt so flach an und wir biegen es rund zu einem Tunnel. Und dieser Tunnel wird zum Beispiel benötigt, um dadurch verschiedene Arten von Gas und Öl fließen zu lassen oder auch um etwas zu bauen, zum Beispiel eine Brücke oder den Fuß eines großen Windrads im Meer.“

Wenn Wladislaw Andreev Feierabend hat, kümmert er sich um die Familie. Entspannen kann der Fußballer aber auch auf dem Platz. Er kickt für den FC Ebenau oder – und da schließt sich der Kreis – schraubt an alten Autos. Ein alter BMW M3 Baujahr 1997 braucht immer ein bisschen Pflege. „Mit ein paar Freunden haben wir eine Garage mit Hebebühne gemietet“, berichtet der 27-Jährige, dem seine allererste Ausbildung als Kfz-Mechatroniker jetzt vor allem bei seinem Hobby zugutekommt.

Steckbrief: Das ist EEW

Mitarbeiter: 2000 weltweit

Standorte: 6 (weltweit)

Branche: Industrie/ Stahlbau

Tarif: Attraktive Vergütung sowie umfangreiche Sozialleistungen nach Tarifvertrag Metall & Elektro NRW inklusive 30 Urlaubstage, Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie weitere tarifliche Zusatzzahlungen, Zuschüsse zur Altersvorsorge etc.

Weiterbildung: Individuelle Fort- und Weiterbildungen, Mitarbeiterjahresgespräch mit Festlegung von eigenen Personalentwicklungsmaßnahmen

Kooperationen: Urban Sports Club, Fahrradleasing über unseren Partner BusinessBike, Sozialhotline der Diakonie in Südwestfalen zur Vereinbarung von zeitnahen Spezialuntersuchungen wie MRT oder CT oder zu Fragen in schwierigen Lebenslagen wie Pflegefall in der Familie, finanzielle Sorgen, Suchtproblematik, etc.

Weitere Besonderheiten: Zertifiziert als Familienfreundliches Unternehmen, Teamsport, betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliche Altersvorsorge, Betriebsrat

Benefits: Tanne-to-Go – kostenloser Weihnachtsbaum im Rahmen der jährlichen EEW-Weihnachtsfeier, Fahrradleasing, Sozialhotline, attraktive Rabatte über Corporate Benefits bei Markenanbietern wie Apple, About You, Urlaubsguru und mehr

Arbeitszeit: Flexible Arbeitszeiten Montag bis Freitag von 6- 19 Uhr, Kernzeit 9- 12 Uhr, Mobiles Arbeiten an 1-2 Tagen pro Woche, Dreischicht-Betrieb in der Produktion

