Erndtebrücker Feuerwehrleute sind fit

Erndtebrück. Im abgelaufenen Jahr beteiligten sich wieder zahlreiche Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen aus Erndtebrück am Deutschen-Feuerwehr-Fitness-Abzeichens (dFFA) und Jugendfitnessabzeichen. Bereits seit sieben Jahren nimmt die Erndtebrücker Feuerwehr die sportliche Herausforderung in Angriff. Die Feuerwehr Erndtebrück ist die einzige, die sich im Kreisgebiet und auch in den südwestfälischen Nachbarkreisen Olpe und Hochsauerland an diesem Sportnachweis beteiligt.

Die Anforderungen liegen hoch, und da, wo der direkte Vergleich möglich ist, liegen sie über denen des Deutschen Sportabzeichens. Aus drei Leistungsblöcken, Ausdauer, Kraft und Koordination, muss jeweils eine Disziplin ausgeführt werden. Bei den insgesamt 19 Übungs- und Abnahmeterminen boten die Erndtebrücker Sportanlagen mit der Dreifachturnhalle und dem Hallenbad wieder ideale Trainingsmöglichkeiten.

Die Teilnehmer im Alter zwischen 10 und 66 Jahren waren mit Begeisterung bei der Sache. Alle Jugendlichen erledigten ihre Ausdauerleistung im Schwimmen auf den 200- und 500-m-Strecken. Bei den Erwachsenen gingen die Teilnehmer auf die 20-km-Radstrecke. Andere wählten den 5000-Meter-Lauf, den Marathon und die 1000-m-Schwimmdisziplin.

Die Absolventen

dFFA-Jugend Gold: Malte Dickel und Phil-Robin Roth

dFFA-Jugend Bronze: Sandro Strietzel

dFFA-Erwachsene Gold: Peter Schneider, Dr. Rolf-Heiner Spies

dFFA-Erwachsene Silber: Dr. Thomas Diekmann und Jörg Stöcker

dFFA-Erwachsene Bronze: Michael Dellori, Kerstin Grünert und Horst Schneider

Detaillierte Informationen und die genauen Anforderungen können auf den Seiten der Deutschen Feuerwehr-Sportföderation e.V. im Internet eingesehen werden: www.dfs-ev.de.