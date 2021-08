Erndtebrücker Kernort: Feuerwehr löscht brennenden Baum

Erndtebrück. Zu einem Feuer im Erndtebrücker Kernort wurde am Mittwochnachmittag die Feuerwehr gerufen. Im Höhenweg brannte ein Baum.

Zu einem Feuer im Erndtebrücker Kernort wurden die Einsatzkräfte am Mittwoch um 16.56 Uhr mit dem Stichwort „Feuer 4“ gerufen. Im Höhenweg 32 brannte direkt an einem Wohnhaus ein Baum – die Ursache war aber zum Zeitpunkt des Einsatzes noch unklar. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, die Feuerwehrleute konnten mit Hilfe der Drehleiter das Feuer von oben nach unten ablöschen. So konnte verhindert werden, dass das Feuer auf die Häuser übergreift.

Aus Sicherheitsgründen entfernten die Einsatzkräfte zusätzlich die Spitze von dem Baum, um den Verkehrsraum vor herunterfallenden Ästen zu schützen. Die Straße war für die Zeit des Einsatzes gesperrt. Im Einsatz waren insgesamt 35 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr aus Womelsdorf, Schameder und Erndtebrück. Auch Beamte der Polizei waren vor Ort.

