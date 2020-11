Erndtebrücker Rat: Lokalpolitik ist eine Lebensaufgabe

Dass das lokalpolitische Engagement eine Lebensaufgabe sein kann, beweist ein Blick in den Erndtebrücker Gemeinderat. Sechs Mitglieder, teilweise scheidende und langgediente Politiker der Edergemeinde, werden bei der Sitzung des Rates am Mittwoch geehrt.

Matthias Althaus

Seit dem Jahr 2000 ist Matthias Althaus bereits Mitglied des Gemeinderats. Zusätzlich war der Benfer Ortsvorsteher Mitglied in vielen Ausschüssen, im Rechnungsprüfungsausschuss ist er seit 2009 als

Vorsitzender beschäftigt. Von 2004 bis 2009 war Matthias Althaus Vertreter und 2014 bis 2020 war er Stellvertreter zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Erndtebrück, von 2009 bis 2020 war er Vertreter zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte im Rothaarsteigverein e. V.

Lorenz Benfer

Benfer gehört seit 2004 bis heute dem Rat der Gemeinde Erndtebrück an. Außerdem war er Mitglied in zahlreichen Ausschüssen, darunter im Betriebsausschuss als Vorsitzender. Darüber hinaus ist Lorenz Benfer

seit 1999 Ortsvorsteher der Ortschaft Zinse und gehörte in der Zeit von von 2009 bis 2020 als Stellvertreter zur Wahrung der Mitgliedschaftsrechte der Fischereigenossenschaft Erndtebrück an. Außerdem war er in der Zeit von 2009 bis 2020 der gemeindliche Vertreter im Rothaarsteigverein.

Hartmut Koppe

In diesem Jahr verabschiedet sich Hartmut Koppe aus dem Gemeindrat, dem er seit 2004 angehörte. Neben der Mitgliedschaft in vielen verschiedenen Ausschüssen Erndtebrücks hatte er vor allem den Vorsitz im Ausschuss für Bauen und Gemeindeentwicklung von 2012 bis 2020. Darüber hinaus war Hartmut Koppe in der Zeit von 2004 bis 2009 Ortsvorsteher der Ortschaft Benfe und in der Wahlperiode 2014/2020 stellvertretender Vertreter im Sparkassenzweckverband.

Antje Laues-Oltersdorf

26 Jahre war Antje Laues-Oltersdorf Mitglied im Erndtebrücker Gemeinderat, im Jahr 2020 scheidet sie nun aus. In den Ausschüssen Kinder, Jugendliche und Schulen, Familien, Senioren, behinderte Menschen und Soziales sowie Sport, Kultur und Heimatpflege war Laues- Oltersdorf von 2004 bis 2009 stellvertretendes Mitglied.

Im Ausschuss für Schulen und Soziales war sie 2009 bis 2014 stellvertretendes Mitglied. Außerdem war sie zeitweise Vertreterin der Gemeinde in Unternehmen oder Einrichtungen wie Sparkassenzweckverband, Kindergartenrat Birkelbach, Kindergartenkuratorium Erndtebrück, Volksbank Wittgenstein und Zweckverband RegionWittgenstein.

Heinz-Josef Linten

Heinz-Josef Linten gehörte bis zu seinem Ausscheiden in 2020 in der Zeit von 1975 bis 1994 und dann ab 2009 bis 2020 dem Rat der Gemeinde Erndtebrück an. Außerdem war Linten in der Zeit von 1994 bis 1999 ehrenamtlicher Bürgermeister und in der Zeit von 1999 bis 2004 hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Erndtebrück. Zudem war er in der Zeit von 2012 bis 2020 Fraktionsvorsitzender der CDU-Ratsfraktion.

Neben der Mitgliedschaft in zahlreichen Ausschüssen war er 1989 und 2004 und zwischen 2014 und 2020 Vertreter im Touristikverband Siegerland-Wittgenstein. Von 1997 bis 1999 war Linten Mitglied im Zweckverband Region-Wittgenstein, in der Zeit von 1999 bis 2004 dessen Vorsitzender und ab 2014 bis 2020 stellv. Mitglied. In den Jahren 1979 und 1989 war er außerdem Vertreter bzw. Ersatzvertreter im Kindergartenkuratorium Erndtebrück.

Heinrich-Wilhelm Wörster

Mit Heinrich-Wilhelm Wörster verabschiedet sich ein weiteres Urgestein aus dem Gemeinderat – seit 1989 gehörte Wörster dazu. In den Jahren 1984 bis 1988 war er sachkundiger Bürger im Werksausschuss, in der Zeit von 1986 bis 1987 stv. sachkundiger Bürger im Bau- und Planungsausschuss und von 1987 bis 1989 sachkundiger Bürger dieses Ausschusses.

Außerdem war Wörster seit 1989 bis zu seinem Ausscheiden UWG-Fraktionsvorsitzender im Rat. Er war zudem zwischen 1994 und 1999 stv. Vertreter und zwischen 2009 und 2020 Vertreter in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes.

In der Zeit von 2004 bis 2009 und in der Zeit von 2014 bis 2020 war er außerdem Vertreter der Gemeinde im Zweckverband Region Wittgenstein.