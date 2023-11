Erndtebrücker Realschüler lernen Firma Osterrath kennen

Schüler des WP-Technik Kurses der Erndtebrücker Realschule haben bei der Firma Osterrath einen Einblick in die Berufswelt der Metallverarbeitung erhalten.

Auch in diesem Jahr konnten die Schülerinnen und Schüler des WP-Technik Kurses im Jahrgang 9 im Rahmen einer Betriebsbesichtigung bei der Firma Osterrath einen Einblick in die Berufswelt der Metallverarbeitung erhalten. Zwei ehemalige Schüler der Schule informierten über Ausbildungsberufe im Betrieb und hatten dazu Videos und eine Präsentation vorbereitet. Dann wurde zunächst die Lehrwerkstatt gezeigt und Anschauungsmodelle bzw. Prüfungsmodelle begutachtet sowie in ihrem Entstehungsprozess erklärt.

Die Schüler wurden animiert und begeistert für Ausbildungsberufe, Ängste wurden durch Erklärungen abgebaut. Der Werkzeugbau als zentrales Herz des Unternehmens, welches sich auf die Produktion von Stanzteilen aus Metall spezialisiert hat, wurde erörtert und die Bedeutung von genauem, qualitativ exaktem Arbeiten dargelegt. Anschließend erhielten die Schüler einen Einblick in die Produktion und konnten alte sowie vornehmlich ganz neue Maschinen bestaunen. Mitarbeiter der Firma nahmen sich Zeit und erklärten einzelne Arbeitsprozesse. Die Schüler waren erstaunt, wie ruhig und sauber Werkhallen mittlerweile aufgebaut sind und welch hoher Digitalisierungsgrad vorherrschte. Dass Kisten von Roboterarmen gestapelt werden, ist heute beinahe Alltag, sorgte aber zugleich auch für Erstaunen.

Schüler des WP-Technik Kurses der Erndtebrücker Realschule haben bei der Firma Osterrath einen Einblick in die Berufswelt der Metallverarbeitung erhalten. Foto: Realschule Erndtebrück / WP

Abgerundet wurde die Werkbesichtigung mit einer Fragerunde, im Speziellen zu den möglichen Ausbildungsberufen und den Bewerbungsverfahren. In der Folgewoche besuchte dann der Ausbildungsleiter der Firma Osterrath gemeinsam mit zwei Auszubildenden die Schule, um gemeinsam auch praktisch mit den Schülern in die Metallverarbeitung einzusteigen. Es galt, aus einer Trägerplatte und Stangenmaterial ein Reisemühlen-Spiel herzustellen. Dabei wurden die Kursteilnehmer intensiv in ihrer praktischen Arbeit, dem Sägen, Feilen, Schleifen und Bohren unterschiedlicher Metalle unterstützt. Nach 6 Stunden konnten sich die Ergebnisse sehen lassen und die Schüler konnten ihr fertiges Werkstück stolz mit nach Hause nehmen.

