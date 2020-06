Erndtebrücker schafft Sprung in den FDP-Bezirksvorstand

Erndtebrück/Herdecke. Carsten Weiand aus Erndtebrück, im FDP-Kreisverband Siegen-Wittgenstein Schatzmeister, wurde beim Bezirksparteitag in Herdecke einmütig gewählt.

Carsten Weiand aus Erndtebrück, im FDP-Kreisverband Siegen-Wittgenstein Schatzmeister, ist beim Bezirksparteitag der Liberalen Westfalen-West in Herdecke als Beisitzer in den Bezirksvorstand gewählt worden – und damit neu dabei. Der Liberale aus Wittgenstein schaffte den Sprung in den Vorstand gleich bei seinem ersten Anlauf. Als Beisitzer wiedergewählt wurde Peter Hanke, Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Siegen.

Samt den beiden Beisitzern ist der starke Siegen-Wittgensteiner FDP-Kreisverband auch in Zukunft mit drei Mitgliedern im Bezirksvorstand vertreten – der Dritte im Bunde: Andreas Weigel, FDP-Ortsvorsitzender aus Wilnsdorf. Er folgte auf Guido Müller aus Siegen, der viele Jahre lang stellvertretender Bezirksvorsitzender war, sich jedoch nicht mehr zur Wahl stellte. Mit ihrem Votum folgten die 80 Delegierten des Parteitags einer Empfehlung von Müller und Hanke.

Müller: Erfolgreiche Kreistagswahl geht vor

„Aktuell geht es darum, eine erfolgreiche Kreistagswahl zu meistern. Und das nimmt meine volle Energie in Anspruch“, erläuterte Guido Müller im Herdecker Hotel „Zweibrücker Hof“ seine derzeitige Zurückhaltung. „Außerdem habe ich zwei kleine Kinder, die auch noch etwas von ihrem Vater haben wollen. Das ist auch der Grund, warum ich beim nächsten Landesparteitag nicht mehr für den Landesvorstand kandidieren werde.“ Und: „Nach nahezu einem Jahrzehnt ist für einen Wechsel dann auch ein guter Zeitpunkt.“ Der Kreisverband war über diese Entscheidung schon vor über einem Jahr informiert worden. Müller hatte angekündigt, mit dem Eintritt seiner Tochter in die Grundschule einen Generationswechsel zu vollziehen.

Aus Siegen-Wittgenstein wieder drei dabei

Alte und neue Vorsitzende des Bezirks Westfalen-West ist die Lüdenscheiderin Angela Freimuth, die Guido Müller für die vielen gemeinsamen Jahre im Vorstand dankte. Freimuth ist südwestfälische Landtagsabgeordnete und zugleich Vizepräsidentin des NRW-Landtags sowie stellvertretende Landesvorsitzende der nordrhein-westfälischen Liberalen. Andreas Weigel wird nun einer ihrer beiden Stellvertreter sein: „Ich freue mich sehr über die Chance und auch die Herausforderung, nun an maßgeblicher Stelle in unserem Bezirksverband wirken zu können“, so Weigel, „Mit der Kommunalwahl noch in diesem Jahr und der Bundestagswahl gleich im nächsten Jahr verspricht diese Amtszeit direkt eine sehr spannende zu werden.“

Zum zweiten Mal war für den heimischen Kreisverband der Kreisvorsitzende Peter Hanke aus Siegen angetreten. Und auch seine Wiederwahl war ungefährdet. Der Bezirksverband konnte schließlich mit Carsten Weiand, dem Kreisschatzmeister aus Siegen-Wittgenstein, auch einen neuen Vertreter aus unserer Region im Amt begrüßen. Weiand gehört als sachkundiger Bürger auch der FDP-Fraktion im Erndtebrücker Gemeinderat an.

Westfalen-West einer der größten Bezirksverbände

Flächenmäßig ist Westfalen-West einer der größten Bezirksverbände, erstreckt er sich doch vom Ennepe-Ruhr-Kreis über die kreisfreie Stadt Hagen und den Märkischen Kreis bis in die beiden Kreise Olpe und Siegen-Wittgenstein. „Es ist ausgesprochen wichtig“, so der Kreisvorsitzende Peter Hanke, „dass wir auch auf Bezirksebene weiterhin gut im liberalen Netzwerk verankert sind. Ich freue mich darum sehr, dass uns der Generationswechsel vortrefflich gelungen ist, denn das ist beileibe keine Selbstverständlichkeit.“