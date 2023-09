Erndtebrücker Weihnachtsmarkt: Planungen laufen bereits

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Weihnachtsmarkt in Erndtebrück geben.

Erndtebrück. Glühwein, Deko und Handgemachtes: Anfang Dezember wird es rund um die Evangelische Kirche wieder weihnachtlich.

Während in den Biergärten und Eiscafés noch die kühlen Getränke bei strahlendem Sonnenschein genossen werden, stehen die ersten Adventsdekorationen und Weihnachtsplätzchen bereits in den Supermarktregalen zum Kauf bereit. Immerhin: Bis zum ersten Advent sind es nur noch wenige Wochen. Daher planen vielerorts die Organisatoren der Weihnachtsmärkte schon kräftig. So auch in Erndtebrück, wo der Vorstand der Erndtebrücker Weihnachtsmarkt GbR bereits den kommenden Weihnachtsmarkt fest im Blick hat.

Der Weihnachtsmarkt in der Edergemeinde gilt mittlerweile als Erfolgsmodell. Damit das auch so bleibt, laufen die Planungen für das zweite Adventwochenende bereits auf Hochtouren, wie Günter Schmidt auf Nachfrage der Redaktion verrät. Am 9. und 10. Dezember ist es also wieder soweit. Dann wird der Platz rund um die Evangelische Kirche wieder in ein kleines Weihnachtsdorf verwandelt. Leckere Adventsgerichte, Deko und Handarbeitswaren dürften auch dann wieder zu kaufen sein. „Erst kürzlich hatten wir ein Treffen mit den Ausstellern und Händlern vom vergangenen Jahr und man signalisierte uns, dass sie auch in diesem Jahr wieder mit dabei sein wollen“, freut sich Schmidt.

Anmeldungen bereits möglich

Die Anmeldungsphase für den Erndtebrücker Weihnachtsmarkt ist also bereits offen – und gerade Verkaufsangebote außerhalb des Kulinarischen sind herzlich willkommen, betont Schmidt: „Die Bewirtung übernimmt die Weihnachtsmarkt GbR.“ Und die hat sich aus einem festen Stamm an Ausstellern zusammengeschlossen. Zum Erfolgskonzept des Marktes gehört laut Schmidt aber auch ein Rahmenprogramm, das lokale Chöre und Schulen mit einbezieht. Ob es auch in diesem Jahr wieder eine musikalische Umrahmung gibt und wie sie am Ende ausschaut, ist derzeit noch in Planung. „Was das Rahmenprogramm betrifft, befinden wir uns derzeit noch in Gesprächen, daher können wir hierzu derzeit noch nichts konkretes sagen.“

Fakt aber ist: Das Motto „Von Erndtebrückern für Erndtebrücker“ bleibt bestehen. Dennoch müssen die Händler und Aussteller nicht zwingend aus der Edergemeinde kommen – auch andere Aussteller, die etwas Selbstgemachtes verkaufen wollen, beispielsweise Deko-Artikel, können sich bei den Organisatoren für das Adventswochenende anmelden. Dabei sollten sie jedoch schnell sein, denn: Im vergangenen Jahr war der Markt bis in die letzte Ecke ausgebucht. Wer etwas Kreatives zu verkaufen hat, hat jetzt also noch die Chance auf einen Standplatz.

Und dann heißt es auch schon: Willkommen beim Erndtebrücker Weihnachtsmarkt. „Wir freuen uns schon riesig darauf“, so Schmidt, der sich gerne an den Markt in 2022 zurückerinnert. „Ich würde schon fast sagen: Das war der Beste ever.“ Mal schauen, ob dies in diesem Jahr zu toppen ist.

