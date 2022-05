Erndtebrücks Jugend: Oft psychische oder familiäre Probleme

Benjamin Ihmig (35) aus Hilchenbach ist seit September 2019 Jugendpfleger in Erndtebrück.

Erndtebrück. Psychische und familiäre Probleme haben deutlich zugenommen, weiß Jugendpfleger Benjamin Ihmig. Wie er Kinder und Jugendliche dennoch erreicht.

Während der Jugendtreff „Login“ an der Siegener Straße gut läuft, führt den Erndtebrücker Jugendpfleger Benjamin Ihmig seine Arbeit ab und zu auch mal in den Wald. Warum, das berichtet er im Gespräch mit unserer Redaktion. Im Interview spricht Ihmig aber auch über Erfolge im direkten Kontakt mit der Jugend.

Wie läuft’s im Jugendtreff „Login“ an der Siegener Straße?

Benjamin Ihmig: Ich hatte das Glück, dass sich meine Besuchszahlen nicht verschlechtert haben. Vielmehr sind es wegen Corona eher mehr geworden – dank der Online-Arbeit.

Wie sieht diese Online-Arbeit aus?

Ich habe angefangen, mit Discord zu arbeiten – ein Onlinedienst für Instant Messaging, Chat, Sprachkonferenzen und Videokonferenzen, der ursprünglich für Computerspieler geschaffen wurde. Darüber habe ich einige Kids dazugewonnen – auch aus Hessen, Feudingen, Bad Laasphe oder Bad Berleburg. Die gehen oft mit meinen Kids zur Schule. Auf diese Weise habe ich Kids erreicht, die ich analog nicht erreicht hätte. Darüber hinaus möchte ich meinen Youtube-Kanal gerne erhalten. Ich habe aber auch schon Snapchat benutzt, aber nicht mehr TikTok – wegen des Datenschutzes. Den Kids werden da teilweise falsche Ideale präsentiert, die man mit ihnen reflektieren muss. Während der Lockdowns in der Pandemie hatten sie ja leider nur die Medien.

Und wie ging es dann live im Treff weiter?

Die Kids haben sich gefreut, als ich den Treff wieder aufgemacht habe und haben die Corona-Regeln schnell akzeptiert. Diese waren schwierig umzusetzen, weil der Treff sehr klein ist. Wir haben dann einen Rundweg durch die Räume und um dem Billardtisch gemacht, mit Pfeilen auf dem Boden. Und wir hatten nicht einen Corona-Fall. Die Kids kamen zum Glück trotz Maskenpflicht. Unsere Stammgäste, das sind so um die 20 Gesichter, dienstags vielleicht nur so 15. Aber freitags ist viel los, da sind dann auch mal 30 Leute da.

Ihr Team besteht derzeit nach Ihren Angaben aus „14 engagierten Ehrenamtlern“. Wie können die Sie unterstützen?

Jetzt auch technisch gut ausgerüstet: Martina Massaro (links) von der Gemeinde Erndtebrück und Bürgermeister Henning Gronau (rechts) überreichen dem Jugendpfleger und Leiter des Jugendtreffs „Login“, Benjamin Ihmig, zwei Laptops aus der Förderung des Teilhabe- und Integrationspaketes des Landes NRW. Foto: Gemeinde Erndtebrück

Diese Ehrenamtler rekrutieren sich aus den Besucherinnen und Besuchern des „Login“ und unterstützen mich bei den Öffnungszeiten, aber auch in den Ferien. Ich suche mir da immer welche, die beim Aufräumen oder beim Einkaufen helfen – die aber auch mit anleiten, wenn sie eine Juleica haben, also eine Jugendleiter-Card. Das ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit. Trotz Corona konnte ich auch mein Team erhalten, wir haben uns dann auf das Zwischenmenschliche konzentriert. Mir war es wichtig zu sagen: Ich bin da, wenn die Kids mit mir schnacken oder spielen wollen. Das ist zum Glück aufgegangen. Übrigens: Wer als Ehrenamtlicher noch mitmachen will, immer gerne. Das ist der offene Charakter unserer Einrichtung.

Stichwort „Aufsuchende Jugendarbeit“: Sie sei derzeit „sehr, sehr schwer“ – auch, weil sich offenbar einige Jugendliche inzwischen Treffpunkte etwa im Wald gesucht haben, die man nicht so einfach findet. Können Sie das näher erklären?

Steckbrief: Benjamin Ihmig Benjamin Ihmig (35) ist Wahl-Hilchenbacher. Zum Studium in Siegen zieht er mit seinem Hund nach Hilchenbach, bleibt dort hängen. Aber: „Ich fühle mich sehr wohl hier“, sagt Ihmig über seine jetzige Heimat. Überhaupt: „Ich bin immer Dorfkind gewesen.“ In Iserlohn geboren und in Altena aufgewachsen, verbringt er seine Jugend später oft im nahen Lüdenscheid. „Ich hatte Freundeskreise dort. Und bin da auch gerne mal im Jugendtreff gewesen.“ Sein Abitur macht Ihmig in Altena und studiert dann in Siegen erst auf Lehramt, ehe er auf Sozialarbeit wechselt. „Ich bin Staatlich anerkannter Sozialarbeiter und liebe meinen Job.“ Eigentlich kein Wunder, hat Ihmig doch schon sein Leben lang Jugendarbeit gemacht. „Ich habe mit 15 angefangen, Jugendfreizeiten mitzugestalten und zu begleiten – etwa im Hilchenbacher Kinder- und Jugendbüro, auf dem Bauspielplatz.“ Familie? „Hab‘ noch keine“, sagt Ihmig. Aber einen Hund und eine Freundin. Und Hobbys hat der 35-Jährige. So ist er „passionierter Live-Rollenspieler“. Und das werde demnächst auch eine größere Rolle in der Erndtebrücker Jugendarbeit spielen – in einer Kooperation mit dem Verein „Waldritter e.V.“, der pädagogisches Live-Rollenspiel mit Kindern und Jugendlichen anbietet, politische Bildung inklusive. Ihmig: „Das wird Situationen ganz anders erfahrbar machen für die Jugendlichen.“

Dabei geht es vor allem um junge Erwachsene, die gerne mal draußen rumhängen und nicht in den Treff kommen. Dort liegt der Schwerpunkt beim Alter ja zwischen 14 und 18 Jahren. Meine Chance, diese jungen Erwachsenen über 18 zu erreichen, sind Zufallsbegegnungen. Ihre Probleme oft: Sie sind Schulabbrecher oder haben keinen Job gefunden. Und einigen von ihnen würde ich gerne ein bisschen Perspektive bieten oder auch Beratung.

Sie berichten von vielen Beratungsgesprächen, die Sie momentan mit den Jugendlichen führen. Worum geht es da vor allem?

Sehr häufig um familiäre oder psychische Probleme. Das hat sehr stark zugenommen. Sicher: Die Probleme waren vorher schon da, aber Corona hat sie wie unter einem Brennglas sehr verstärkt. Beispiel: Eine Familie war schon zerrüttet, die Eltern standen am Anfang einer Trennung. Dann kam der Lockdown – und alle in der Familie mussten noch ein halbes Jahr aufeinander rumhängen.

Die Kinder und Jugendlichen kommen jetzt öfter auch zum Lernen in den Treff. Wie organisiert man so etwas?

Tatsächlich hat auch das zugenommen. Homeschooling liegt eben nicht jedem Kind oder Jugendlichen, aber oft auch den Eltern nicht. Die Kids müssen dann schon ein bisschen autodidaktisch veranlagt sein. Und wenn dann auch noch Deutsch nicht die Muttersprache ist, ist der Distanz-Unterricht deutlich erschwert. Online ist es für Schüler auch schwieriger, Nachfragen zu stellen. Da ist einfach die Hemmschwelle höher. Ich habe früher selbst Nachhilfe gegeben, um mir das Studium zu finanzieren – das zahlt sich beim Lernen mit den Kids jetzt aus. Damit hätte ich auch nicht gerechnet.

Gibt es eigentlich Kooperationen zwischen Jugendpflege und Schulsozialarbeitern?

Als die Kinder und Jugendlichen im Homeschooling waren, sind auch die Beratungsangebote für sie in der Schule weggebrochen. Das hat sich bemerkbar gemacht. Ich hatte eigentlich immer Kontakt zur vorherigen Schulsozialarbeiterin für die Grund- und Realschule in Erndtebrück, zur neuen aber noch nicht. Bei mir ist wegen Corona viel liegengeblieben, auch das Netzwerken.

Warum sind die Jugendlichen derzeit „auf einmal ziemlich interessiert an Politik“, wie Sie sagen?

Also, im Moment steht der Ukraine-Krieg im Mittelpunkt. Darüber wird bei den Jugendlichen viel gesprochen, auch wegen ihrer Ängste. Die Kids sind jetzt viel bei „funk“ im Internet. Das ist ein Online-Content-Netzwerk der Fernsehsender ARD und des ZDF, das sich insbesondere an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 29 Jahren richtet. Die Videos dort zum Beispiel erklären viele Dinge ganz einfach. Einen Gesprächsanlass bietet auch häufig der Youtube-Kanal „Best of Bundestag“.

„Best of Bundestag“ – was ist das?

Immer für einen Spaß zu haben: Jugendpfleger Benjamin Ihmig, hier bei einer Fahrt mit Jugendlichen nach Berlin. Foto: Jens Gesper / Kirchenkreis Wittgenstein

Das sind Zusammenschnitte aus Bundestagssitzungen und ein super Aufhänger, um auf aktuelle Themen einzugehen. Da spricht man dann darüber, warum sich die Politiker da so zoffen. Allerdings muss ich dann auch selbst politisch immer auf dem Laufenden sein. Oft schicke ich den Kids auch etwas aufs Smartphone, Erklärvideos zum Beispiel. Denn ich frage mich oft: Gehen die Kids wirklich zu ihren Eltern, um ihnen Fragen zu stellen, etwa zur Politik?

Die nächsten Ferienspiele im Sommer stehen an. Wie möchte sich der Jugendtreff daran beteiligen?

Ich habe zwei Honorarkräfte über eine Förderung vom Kreisjugendring engagiert – einer macht was mit Medien, ein anderer macht Kunst, was die Kids halt so interessiert. Da gibt’s dann etwa einen Retro-Workshop, wo die Kids alte Geräte kennenlernen – Computer mit Disketten-Laufwerk, Videorecorder mit VHS-Cassetten oder Super 8-Filmkameras. Und wenn das umsetzbar ist, würden wir auch gerne wieder Virtual Reality (VR) anbieten und 360-Grad-Videos selbst machen. Im Arbeitskreis Ferienspiele wird das aber noch genau besprochen.

Und wie geht’s in den Sommerferien mit dem Treff weiter?

Der Treff wird in den Sommerferien weiterhin öffnen, ein genauer Zeitplan folgt. Die meiste Kommunikation mit den Kids findet aber eh über Instagram statt. Die Kids haben aber auch meine Handynummer und können mich jederzeit erreichen.

Mehr Infos zum Jugendtreff „Login“ in Erndtebrück: Tel. 02753/1647, via Instagram, per Internet: https://erndtebruecker-jugendtreff.jimdofree.com/

