Erndtebrücks Reservisten hoffen auf Biwak

Erndtebrück. Die Pandemie schränkt auch die Reservistenkameradschaft Wittgenstein ein. Das monatliche Treffen muss zb abgesagt werden.

Die Corona-Pandemie schränkt auch die Reservistenkameradschaft Wittgenstein weiter ein. Das monatliche Treffen im Casino der Hachenberg-Kaserne am 18. Februar muss aufgrund der Beschränkungen abgesagt werden. Die Reservisten planen aber weiterhin, soweit wie möglich Veranstaltungen unter Einhaltung der Corona-Regeln durchzuführen.

Die Kameradschaft Wittgenstein hofft, dass sich die Lage bis Ende Mai soweit entspannt hat, dass das Biwak an der Haflinger Hütte in der Nähe der Kaserne stattfinden kann. Außerdem will die Kameradschaft die Patenschafts-Veranstaltungen mit dem Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe und der Werkstatt für behinderte Menschen der AWO in Schameder die eigentlich für 2020 geplant waren, für den Frühsommer 2021. Der Förderverein wird diese Patenschaften tatkräftig unterstützen.

Pläne für den Sommer

Die Kameradschaft plant, sich im Sommer um die Kriegsgräberstätten im Altkreis Wittgenstein zu kümmern. Einige Stätten wurden in der Lagekarte erfasst, diese soll vervollständigt werden. Wer Friedhöfe mit Soldatengräbern im Altkreis kennt, bitte eine E-Mail an rk-wittgenstein@gmx.de schicken.

Für Interessierte an der Reserve der Bundeswehr, dem Reservistenverband, der Kameradschaft und an den Veranstaltungen gibt es Infos auf der Homepage www.rk-wittgenstein.de. Die Ziele des Fördervereins stehen auf der Internetseite www.foerderverein-rk-wittgenstein.de.