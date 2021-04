Erndtebück: Moderner Auftritt für Lidl-Markt im Kernort

Erndtebrück. Der Erndtebrücker Lidl-Markt im Kernort wird derzeit umgestaltet. Am Montag, 26. April, öffnet die Filiale mit einem frischen Auftritt.

Umgestaltung im Markt für ein attraktiveres Einkaufserlebnis – das passiert derzeit im Erndtebrücker Lidl-markt an der Siegener Straße 15. Am Montag, 26. April, öffnet die Filiale mit einem frischen Auftritt.

Bei der Neugestaltung geht Lidl laut Pressemitteilung noch konsequenter auf die Wünsche und Einkaufsgewohnheiten der Kunden ein und richtet die Filiale komplett entlang der Kundenbedürfnisse aus. „Diese Filiale gibt es seit fünf Jahren und viele Kunden kaufen regelmäßig bei uns ein“, wird Lidl-Verkaufsleiter Hendrik Pohl zitiert.

Neuer Filialauftritt

„Daher freuen wir uns umso mehr, die Kunden in der neu gestalteten Filiale begrüßen zu dürfen – in moderner Optik und mit neuem Filialauftritt.“ Insbesondere das Frischesortiment mit Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten erhalte mehr Fläche in der Filiale.

Auf diese Weise könne Lidl den Kunden in diesem Sortimentsbereich eine noch größere Auswahl an frischen Qualitätsprodukten anbieten. „Neue, moderne Regale und Kühlmöbel sorgen für eine übersichtliche, optisch ansprechende Präsentation der Produkte. Bei der optimierten Anordnung der

verschiedenen Produktgruppen in der Filiale hat sich Lidl konsequent an den Einkaufsgewohnheiten der Kunden ausgerichtet. Zur schnellen und einfachen Orientierung in der Filiale ist zur Kennzeichnung der Produktkategorien eine eindeutige Beschilderung oberhalb der Regale angebracht. Im ganzen Filialinnenraum setzt Lidl beim neuen Filialauftritt verstärkt auf hochwertige Materialien, um den Kunden eine attraktive Einkaufsumgebung zu bieten und die Produkte bestmöglich zu präsentieren“, heißt es weiter in der Pressemitteilung.