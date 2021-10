„Es stockt der Atem“: Wittgensteiner helfen weiter im Ahrtal

Dernau/Wittgenstein. Zum zweiten Mal ist Rolf Benfer als Helfer im Ahrtal. Die Region braucht weiter Hilfe. Im Haus eines Privatmannes ist es besonders emotional.

Erneut war unser freier Mitarbeiter Rolf Benfer im Ahrtal – erneut zu einem Arbeitseinsatz, um den Flutopfern zu helfen. Denn nach wie vor ist die Hilfe nötig, auch, wenn die Nachrichten aus der Region abgeebbt sind. Diesmal war er mit seiner Frau Birgit und seiner Schwester Hiltrud zu Hilfe bei einem Privatmann. „Es war wesentlich härter, weil es emotionaler war, als im Hotel in Mayschoss zu arbeiten“, so Benfer, der in Dotzlar lebt. Wir lassen ihn in seinen eigenen Worten von dem Arbeitseinsatz berichten:

Mit Spenden im Gepäck

„Der zweite Arbeitseinsatz im Ahrtal steht bevor. Mein Auto ist vollgepackt mit sechs gespendeten Trocknungsmaschinen, Arbeitsklamotten und zwei Mitfahrerinnen: meine Frau Birgit und meine Schwester Hiltrud, die im Ruhrgebiet wohnt, seit Jahren die Ahr bewandert und den Ahrwein so sehr mag. Eingepackt ist auch ein Umschlag mit Geldspenden einiger Wittgensteiner. Und die Zusage von Sandra vom Jugendförderverein: ,Für weitere Fahrten stellen wir auch wieder den Bus des Vereins zur Verfügung!’ Kleider-, Geschirr- und eine mobile Duschspende bleiben vorerst in meiner Kladde notiert – für spätere Zeiten.

Birgit, Hiltrud und Rolf (von links) beginnen ihren Arbeitseinsatz am steilen Kellereinstieg in Dernau. Foto: Rolf Benfer / WP

Werktag, die Autobahn ist voller Lastwagen. Stau und zähflüssiger Verkehr sorgen dafür, dass wir erst nach weit über drei Stunden in Dernau ankommen. Ich solle zum ,Tante-Emma-Laden’ fahren, dort warte der neue Einsatzleiter Sven auf uns, meint mein ,Patenkind’ Sandra, die sonst immer unsere Einsätze von Wittgenstein logistisch vorbereitet, aber diesmal zeitlich passen muss.

„Live“ ist es besonders hart

Birgit und Hiltrud stockt der Atem, als wir von Esch runter ins Ahrtal fahren. Ja, Fernsehbilder sind das eine, aber ,Live’ ist hart. Noch können wir nicht ahnen, was sich nachher abspielen wird – in Kopf und Herz. Im Tante-Emma-Laden können die Dernauer alles erhalten, was fürs Überleben notwendig ist, von der Hose über Zahnpasta bis hin zu den Trocknungsmaschinen, die ich im Zelt deponiere.

Für uns steht Kaffee bereit und einige Kekse futtern wir in der Morgenkälte. Privathilfe heute statt anonym im Hotel in Mayschoss zu arbeiten, denn Kai schickt uns in die Römerstraße. Dort treffen wir Hausbesitzer Gregor, dem wir zur Hand gehen sollen. ,Eigentlich hab’ ich erst in vier Tagen mit Helfern gerechnet’, meint Gregor sichtlich überrascht und ist etwas verunsichert. ,Wo können wir helfen?’ Er zeigt uns die Flutschäden: Kellerräume voller Schlamm, das Wasser stand bis zur zweiten Etage.

Den Mieter aus der Wohnung gerettet

Martina, Gregor und ihr Mieter, den sie in der Flutnacht aus seiner Wohnung gerettet haben, indem sie das Dach aus ihrem dritten Stock seiner über der Garage aufgebauten Wohnung abgedeckt haben und ihn mit vereinten Kräften nach oben gezogen haben überlebten mit dem notwendigsten am Leibe. Das war echt schwer auszuhalten. Wir nehmen Anteil.

Sven, der neue Einsatzleiter, kommt vorbei. Wir reden unter vier Augen: ,Bitte sorgsam mit Gregor umgehen. Er ist noch tief im Tunnel der Ereignisse!’ Ja, da ist er bei uns in den richtigen Händen. Er soll entscheiden, wie und was weggeworfen wird. Da alle Etagen leergeräumt sind, muss jetzt im Keller nach privaten Dingen geschaut werden. Die steile Abfahrt zum Keller räumen wir frei.

Drei Container voll mit Müll

Sven besorgt einen Container – der ist schnell vollgepackt. Am Abend werden es drei volle Containerladungen sein, die wir mit Hilfe von weiteren Helfern ,vollmüllen’. Wir finden tief unter dem Schlamm Gregors Gesellenstück als Metaller: Eine toll geschmiedete Lampe. Auch Großvaters Meisterbrief taucht verschmutzt auf. Emotion pur. Wir nehmen uns die Zeit, Gregor zuzuhören. Geschichte und Geschichten. Aus dem Weinkeller bergen wir wertvolle Weine. Alles auf den Müll? ,Nein’, meinte die Winzerin vom Kaiserstuhl, die ihre eigene Weinlese bereits geschafft hat und hier mit ihrem Mann mehrere Tage im Einsatz ist. ,Diese wertvollen Dinge waschen wir sauber. Die dürfen wir nicht wegwerfen!’

„Drei dieser Container haben wir mit anderen Helfern voll gepackt“, berichtet Benfer vom Arbeitseinsatz. Foto: Rolf Benfer / WP

Sie ist es auch, die an verschmutzte Maschinen Zettel hängt. Sie sollen im Breisgau von Ehrenamtlichen gereinigt und wieder funktionstüchtig gemacht werden. Sven verjagt professionelle ,Jäger und Sammler’, die die Not der Bewohner noch ausnutzen wollen. Gregor meint, Bürgermeister Fred hätte nach der Flut eine tolle Idee gehabt. Er hätte seinen Bürgermeisterkollegen in Pirna (Elbe) angerufen. Dort hatte das Hochwasser in 2013 gewütet.

„Wir bleiben in Kontakt“

„Dadurch konnte er hier Hilfsstrukturen anlegen, von denen die Bürger und Helfer jetzt profitieren. Was passiert wohl mit Gregors Haus? Es soll wohl abgerissen werden. Wird er an dieser Stelle neu bauen? Gregor ist verwurzelt. Wer ist das nicht? Bin ich auch. Als unser Haus 1976 in Dotzlar abbrannte, mussten wir auch irgendwohin. Sechs Monate haben wir bei Nachbarn gewohnt, dann ein Haus an anderer Stelle, aber in Dotzlar, wieder aufgebaut. Schicksalsschlag. Vielleicht stehen wir deshalb den Ahrtalern so nahe.

Als der Arbeitstag zu Ende geht, nehmen wir Abschied von den anderen Helfern, die jetzt mit dem Shuttle wieder nach Grafschaft zurückfahren. Mit Gregor, dem es jetzt sichtlich besser geht als heute morgen, und der so wahnsinnig dankbar für unser aller Hilfe ist, gehen wir noch einen Kaffee trinken. Wir drücken uns, tauschen Handy-Nummern aus und bleiben in Kontakt.“

